Metz x Olympique de Marselha: onde assistir à Ligue 1

Enquanto o Metz busca desesperadamente a primeira vitória para sair da zona de rebaixamento, o Olympique quer se consolidar no topo da tabela

A 7ª rodada do Campeonato Francês 2025/26 apresenta um verdadeiro duelo de opostos. Neste sábado, 4 de outubro, o lanterna Metz recebe o Olympique de Marseille, um dos líderes da competição, no estádio Saint-Symphorien. A partida, marcada para as 12h (horário de Brasília).

Como chegam os times

A situação do time da casa é crítica. Ocupando a 18ª e última posição com apenas 2 pontos, o Metz é a única equipe que ainda não venceu no campeonato, somando dois empates e quatro derrotas.

Do outro lado, o Olympique de Marseille, comandado por Roberto De Zerbi, vive um momento excelente. Na 3ª colocação com 12 pontos, o time visitante vem de uma sequência de três vitórias nos últimos cinco jogos.

Prováveis escalações

Metz (Técnico: Stéphane Le Mignan): Jonathan Fischer; Koffi Kouao, Terry Yegbe, Jean Gbamin, Boubacar Traoré; Morgan Bokélé, Jessy Deminguet; Urie-Michel Mboula, Gauthier Hein, Cheikh Sabaly; e Habib Diallo.

Desfalques: Malick Mbaye, Mangondo e Stambouli (lesionados).

Olympique de Marseille (Técnico: Roberto De Zerbi): Gerónimo Rulli; Benjamin Pavard, Nayef Aguerd, Facundo Medina; Emerson Palmieri, Matt O’Riley, Arthur Vermeeren; Mason Greenwood, Bilal Nadir, Igor Paixão; e Pierre-Emerick Aubameyang.

Desfalques: Kondogbia, Medina e Traoré (lesionados).

Onde assistir Metz x Olympique de Marseille

A partida deste sábado, 4, às 12h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo no Brasil pela CazéTV, disponível no YouTube e em outras plataformas de streaming parceiras, como o Prime Video.

