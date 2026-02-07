Nesta sexta-feira, 6, o Metz recebe o Lille às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Saint-Symphorien, pela 21ª rodada do Campeonato Francês. O duelo coloca frente a frente duas equipes com realidades completamente distintas na competição. Enquanto os donos da casa vivem um drama na zona de rebaixamento, os visitantes tentam manter o ritmo para garantir uma vaga nas competições continentais.

Situação das equipes na Ligue 1

O duelo é visto como um confronto de extremos. Para o Metz, cada partida em casa é uma final na luta desesperada para evitar o rebaixamento. A equipe, comandada por Benoît Tavenot, ocupa a 18ª e última colocação na tabela, somando apenas 12 pontos em 20 partidas. A campanha reflete a dificuldade do time na temporada: são apenas 3 vitórias, 3 empates e alarmantes 14 derrotas. Jogando em seus domínios, o time precisa urgentemente somar pontos para iniciar uma reação improvável.

Do outro lado, o Lille está em 5º lugar com 32 pontos, o time treinado por Bruno Génésio briga diretamente pelas vagas nas competições europeias. Com uma campanha de 10 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, a equipe visitante entra em campo como favorita, apesar de oscilações recentes. A expectativa é que o Lille tome a iniciativa do jogo, buscando impor sua superioridade técnica para pressionar os concorrentes diretos na parte de cima da classificação.

Onde assistir a Metz x Lille

O jogo será transmitido pelos canais ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+. Além disso, a CazéTV realiza a transmissão gratuita através do YouTube, Twitch e Samsung TV Plus.