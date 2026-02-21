O possível retorno de Lionel Messi ao Barcelona voltou ao centro do debate político do clube. O candidato à presidência Víctor Font afirmou que, caso seja eleito, trabalhará para trazer o ídolo argentino de volta e garantir uma despedida “dentro de campo”, com a camisa blaugrana, diante da torcida.

A declaração foi feita durante a apresentação oficial de seu projeto, que coloca Messi como peça central para o futuro esportivo e institucional do clube catalão.

“Messi não pode encerrar sua trajetória no Barça com uma despedida em uma sala fechada. É impensável. Messi precisa se aposentar em campo. Obviamente, como isso acontecerá depende de seus desejos e de sua situação no final de 2026. O que queremos dizer é que a única maneira de ele se despedir como merece, com a camisa do clube e em campo, é se Joan Laporta não estiver mais no poder após 16 de março”, disse Font.

Ainda segundo o candidato, a saída de Messi em 2021 deixou uma ruptura emocional e esportiva que precisa ser corrigida.

A proposta também tem peso estratégico. De acordo com o projeto apresentado, Messi seria não apenas um símbolo esportivo, mas também institucional e comercial, ajudando a fortalecer a marca global do Barcelona. O plano prevê que o argentino permaneça ligado ao clube mesmo após encerrar a carreira, atuando como embaixador e referência para novas gerações.

O tema Messi domina a corrida eleitoral no Barça. Outros candidatos também mencionaram a reconciliação com o ídolo como prioridade, defendendo que sua imagem pode impulsionar receitas, fortalecer o projeto esportivo e recuperar a conexão emocional com a torcida após anos de turbulência financeira e administrativa.

Enquanto isso, Messi segue atuando pelo Inter Miami, nos Estados Unidos, mas continua sendo figura central na história e na identidade do Barcelona.