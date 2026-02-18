A abertura da 23ª rodada do Campeonato Alemão promete movimentar a tabela nesta sexta-feira, 20. O Mainz recebe o Hamburgo na MEWA Arena, às 16h30 (de Brasília), em um confronto que coloca frente a frente a luta contra o rebaixamento e a busca por estabilidade na elite.

Panorama do confronto

O duelo marca momentos distintos para as duas equipes na temporada 2025/26. Para os donos da casa, a partida é vista como um teste de resiliência e uma oportunidade vital para somar pontos e se afastar da zona de perigo. Já os visitantes, que retornaram recentemente à primeira divisão, tentam manter a solidez defensiva para consolidar uma campanha segura no meio da tabela.

Mainz tenta reencontrar o equilíbrio

O time da casa entra em campo pressionado pela necessidade de resultados positivos. Ocupando a 14ª colocação com 21 pontos, o Mainz faz uma campanha irregular, somando 5 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. A equipe chegou a esboçar uma reação promissora com três vitórias consecutivas, mas o ímpeto foi interrompido por uma derrota na última rodada.

Jogando diante de sua torcida na MEWA Arena, o objetivo principal é provar que o revés recente foi apenas um acidente de percurso. Uma vitória nesta sexta-feira é fundamental para dar tranquilidade ao elenco e evitar a aproximação dos times que lutam contra o descenso.

Hamburgo aposta na consistência

Do outro lado, o Hamburgo vive um momento de maior confiança e estabilidade. Na 10ª posição com 25 pontos, o clube defende uma invencibilidade de cinco partidas. Nos últimos compromissos, a equipe conquistou duas vitórias e três empates, mostrando-se um adversário difícil de ser batido, especialmente fora de casa.

Com um retrospecto equilibrado de 6 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, o Hamburgo busca transformar a sequência de igualdades em triunfos para, quem sabe, sonhar com a primeira metade da tabela. A campanha segura até aqui cumpre o objetivo primário de permanência na elite, permitindo ao time jogar com menos pressão que seu adversário.

Onde assistir ao duelo da Bundesliga

Para os fãs do futebol alemão no Brasil, o confronto terá transmissão ao vivo e exclusiva. A partida será exibida pela plataforma de streaming OneFootball, que detém os direitos de transmissão da competição no país.