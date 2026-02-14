Neste domingo, 15, o Lyon recebe o Nice no Groupama Stadium, em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Francês da temporada 2025/26. A bola rola às 16h45 (de Brasília), colocando frente a frente duas equipes que vivem realidades opostas na tabela de classificação.

A força do Lyon no G3

O time da casa entra em campo vivendo um momento iluminado. Ocupando a 3ª colocação com 42 pontos, o Lyon ostenta uma campanha sólida de 13 vitórias, três empates e cinco derrotas. O destaque principal é a forma recente avassaladora: a equipe venceu todas as suas partidas em 2026.

Jogando diante de sua torcida, o objetivo é claro: manter a sequência perfeita para pressionar os líderes e consolidar sua vaga na zona de classificação para a próxima Champions League.

Nice tenta respirar na tabela

Já o cenário para o visitante é de alerta. O Nice ocupa a 14ª posição com 23 pontos, perigosamente próximo da zona de rebaixamento. A campanha reflete a inconsistência do time, que soma seis vitórias, cinco empates e dez derrotas até o momento.

Nos últimos cinco jogos, a equipe venceu dois jogos, empatou em dois duelos e perdeu um. Para sair do Groupama Stadium com um resultado positivo, o Nice precisará superar suas próprias oscilações e apostar em uma defesa sólida para explorar os contra-ataques.

Onde assistir a Lyon x Nice

Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções desta partida ao vivo através da CazéTV e do Prime Video.