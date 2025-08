Lucas Paquetá é inocentado; confira a nota da FA

Meio-campista brasileiro do West Ham, da Inglaterra, enfrentava acusação de ter se envolvido com apostas esportivas

Lucas Paquetá foi declarado inocente em acusação de envolvimento ilegal com apostas esportivas. Nesta quinta-feira, 31, a FA (Federação Inglesa de Futebol) divulgou nota oficial declarando que a comissão concluiu que as supostas violações da Regra E5 não foram comprovadas.

O meio-campista era acusado de hipoteticamente violar quatro vezes a norma. As irregularidades teriam acontecido ao forçar cartões amarelos contra Leicester City, Aston Villa, Leeds United e Bournemouth, em jogos da Premier League entre 2022 e 2023.

No entato, a FA acusou Paquetá culpado de não cumprir “suas obrigações ao responder perguntas e fornecer informações”, descumprindo a Regra F3. Assim, a Comissão considerou que as acusações foram comprovadas e o meia deve receber uma multa.

Confira o comunicado da FA

Lucas Paquetá foi acusado de quatro supostas violações da Regra E5.1 da FA em relação à sua conduta durante as partidas do clube na Premier League contra Leicester City em 12 de novembro de 2022; Aston Villa em 12 de março de 2023; Leeds United em 21 de maio de 2023; e AFC Bournemouth em 12 de agosto de 2023.

Foi alegado que Lucas Paquetá tentou influenciar diretamente o andamento, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessas partidas, ao tentar intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas.

Lucas Paquetá negou as acusações contra ele, e a Comissão Reguladora considerou que elas não foram comprovadas após uma audiência.

A Comissão Reguladora considerou que as acusações de má conduta contra o jogador por supostas violações da Regra F3 da FA foram comprovadas.

Lucas Paquetá foi acusado de duas violações da Regra F3 da FA em relação a supostas falhas no cumprimento de suas obrigações de responder perguntas e fornecer informações à investigação da FA.

Lucas Paquetá negou as acusações contra ele, mas a Comissão Reguladora as considerou comprovadas após a audiência. A Comissão Reguladora decidirá sobre a sanção apropriada para essas violações o mais breve possível.

A FA aguarda as razões por escrito da Comissão Reguladora em relação às suas decisões sobre as acusações e não se pronunciará até então.

Caso Paquetá: envolvimento em apostas esportivos

Lucas Paquetá foi alvo de uma das investigações mais sérias da história da Premier League: ele foi acusado pela Football Association (FA) de se envolver em um esquema de spot-fixing, ou seja, combinar cartões amarelos propositalmente para influenciar o mercado de apostas.

Em maio de 2024, a FA formalizou acusações contra Paquetá por quatro infrações relacionadas a jogos em que ele recebeu cartões amarelos de forma supostamente intencional. Também foram incluídas acusações por suposta não cooperação com a FA. Isso porque o brasileiro descartou o celular que deveria ser fornecido às investigações.

A denúncia se baseia na suspeita de que amigos e familiares teriam realizado cerca de 60 apostas, algumas vencidas com ganhos que chegaram a US$ 100 mil, todas apostando que Paquetá seria advertido com cartão amarelo em partidas específicas. Parte desses palpites teria sido feita na Ilha de Paquetá, local de origem do jogador e com população inferior a 4 mil pessoas.

As apostas atípicas acionaram alertas de integridade de casas de apostas.

A investigação obrigou o West Ham a suspender uma transferência acordada com o Manchester City, que havia acionado a cláusula de 85 milhões de libras no contrato do brasileiro em 2023.

