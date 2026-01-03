O Estádio Moustoir será o cenário de um confronto decisivo pela 17ª rodada do Campeonato Francês neste domingo, 4. O Lorient recebe o Metz às 13h15 (horário de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente duas equipes com realidades distintas na tabela de classificação da Ligue 1 2025/26.

Situação das equipes e expectativas

O Lorient chega para a partida vivendo um momento de estabilidade. Ocupando a 12ª colocação com 18 pontos, a equipe mandante busca consolidar sua posição no meio da tabela e se afastar definitivamente de qualquer risco. O time vive uma fase positiva, ostentando uma sequência invicta de seis jogos, o que elevou a confiança do elenco e da torcida para buscar mais uma vitória em casa.

Por outro lado, o Metz enfrenta um cenário dramático. Com apenas 11 pontos e figurando na zona de rebaixamento (entre a 17ª e 18ª posição), os visitantes precisam desesperadamente somar pontos para iniciar uma reação. A campanha é preocupante, com 11 derrotas na temporada e uma sequência recente de resultados negativos. Para o Metz, o confronto é tratado como uma verdadeira final na luta pela permanência na elite.

Prováveis escalações e desfalques

O técnico do Lorient, Olivier Pantaloni, deve manter a base que vem garantindo a invencibilidade recente. Os desfalques confirmados são Panos Katseris e Abdoulaye Faye, ambos entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Lorient: Yvon Mvogo; Bamo Meïté, Nathaniel Adjei e Isaak Touré; Théo Le Bris, Dermane Karim, Laurent Abergel e Igor Silva; Jean-Victor Makengo e Pablo Pagis; Sambou Soumano.

Já o Metz, comandado por Stéphane Le Mignan, tenta encontrar a formação ideal para estancar a crise. O único desfalque certo para o duelo é Pape Sy, lesionado.

Provável escalação do Metz: Jonathan Fischer; Maxime Colin, Sadibou Sané, Alpha Touré e Koffi Kouao; Jessy Deminguet e Boubacar Traoré; Gauthier Hein, Malick Mbaye e Georgiy Tsitaishvili; Cheikh Sabaly.

Onde assistir a Lorient x Metz

Para os torcedores que desejam acompanhar este embate, a partida terá transmissão prevista através do serviço de streaming beIN SPORTS Xtra (verifique a disponibilidade na sua região). A bola rola a partir das 13h15 deste domingo.