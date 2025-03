Lituânia x Finlândia: onde assistir ao jogo válido pelas Eliminatórias

Na próxima segunda-feira, 24 de março de 2025, as seleções da Lituânia e Finlândia se enfrentam pela 2ª rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O confronto está marcado para as 14h (horário de Brasília) no Estádio Steponas Darius and Stasys Girenas, em Kaunas. Este jogo é crucial para ambas as equipes, que buscam somar pontos importantes na competição.

Publicidade

A partida promete ser um desafio interessante, especialmente considerando o desempenho recente das duas seleções. A Lituânia, que perdeu para a Polônia na estreia, busca recuperação, enquanto a Finlândia, que venceu Malta, tenta consolidar sua posição no grupo.

Jogadores da seleção da Finlândia – Fonte: Instagram/@huuhkajat

Onde assistir Lituânia x Finlândia ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto ao vivo pelo canal SporTV 2, com transmissão a partir das 14h (horário de Brasília). A cobertura televisiva promete trazer todos os detalhes e emoções do jogo, direto de Kaunas.

Publicidade

Como vem as equipes?

A seleção lituana, apesar da derrota na estreia, mostrou resistência defensiva contra a Polônia, segurando o empate até os minutos finais. O técnico Edgaras Jankauskas deposita suas esperanças no atacante Armandas Kučys e no jovem meio-campista Gvidas Gineitis para surpreender a Finlândia.

Por outro lado, a Finlândia, sob o comando do técnico Jacob Friis, vive um momento de transição. A vitória contra Malta, embora não tenha sido brilhante, deu confiança à equipe. O ataque finlandês conta com jogadores experientes como Teemu Pukki e Joel Pohjanpalo, além do promissor Oliver Antman, que marcou o gol da vitória na estreia.

Quais são as prováveis escalações?

Para a Lituânia, a provável escalação inclui Gertmonas no gol, com Kazukolovas, Utkus e Tutyskinas formando a linha defensiva. No meio-campo, Sirvys, Matulevicius, Gineitis e Lasickas devem compor o setor, enquanto Dolznikov, Golubickas e Kucys são esperados no ataque.

Publicidade

A Finlândia deve entrar em campo com Hradecky no gol, acompanhado por Alho, Tenho, Ivanov e Uronen na defesa. O meio-campo provavelmente será formado por Jensen, Kamara e Kairinen, com Antman, Pohjanpalo e Kallman no ataque.

Quais são as expectativas para o confronto?

O jogo entre Lituânia e Finlândia promete ser disputado, com ambas as equipes buscando a vitória para melhorar suas campanhas no grupo. A Lituânia, jogando em casa, tentará usar o apoio da torcida para superar suas dificuldades recentes. Já a Finlândia, com uma equipe mais experiente, espera confirmar seu favoritismo e garantir mais três pontos na tabela.

Independentemente do resultado, o confronto oferece uma oportunidade para ambas as seleções mostrarem seu potencial e darem um passo importante rumo à classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.