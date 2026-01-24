Neste domingo (25), a bola rola na Decathlon Arena para um confronto decisivo pela 19ª rodada do Campeonato Francês. O Lille recebe o Strasbourg às 13h (horário de Brasília), em um duelo que promete mexer com a briga pelas vagas em competições europeias na temporada 2025/26.

O que está em jogo na Ligue 1

A partida é um confronto direto crucial na parte de cima da tabela. A Ligue 1 distribui vagas para a Champions League, Europa League e Conference League, tornando cada ponto valioso nesta altura da competição. Ocupando a 5ª posição, o Lille está atualmente na zona de classificação continental e busca a vitória em casa para se consolidar no pelotão de frente.

Para o Strasbourg, que figura na 7ª posição, a apenas cinco pontos de distância do rival deste domingo, vencer fora de casa significa entrar de vez na briga e diminuir a vantagem de um concorrente direto, mantendo vivo o sonho de disputar uma competição europeia na próxima temporada.

Lille busca regularidade no G5

Com 32 pontos somados, o Lille faz uma campanha competitiva, acumulando 10 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. A equipe entra em campo com a missão de defender sua posição no G5. Vindo de uma sequência recente de oscilações — alternando entre vitórias importantes e tropeços —, os ‘Dogues’ apostam no fator casa para garantir a regularidade necessária e não verem sua vaga ameaçada pelos perseguidores.

Strasbourg sonha com a aproximação

Do outro lado, o Strasbourg chega motivado para encurtar a distância para o pelotão da frente. Com 27 pontos (8 vitórias, 3 empates e 7 derrotas), o time visitante trata o jogo como uma decisão. O histórico recente de confrontos diretos mostra equilíbrio, e a equipe sabe que um triunfo na casa do adversário é fundamental para colar na zona de classificação.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar o duelo, a transmissão oficial está confirmada pela CazéTV, no YouTube. Além disso, o serviço de streaming oficial da liga, o Ligue 1+, também disponibiliza o confronto internacionalmente.