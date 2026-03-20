A Juventus formalizou o interesse e iniciou negociações oficiais para contratar o meia português Bernardo Silva, de 31 anos. O jogador está nos meses finais de seu contrato com o Manchester City, que expira em 30 de junho de 2026. A legislação permite que o atleta assine um pré-contrato imediatamente para uma transferência gratuita ao fim da temporada.

Termos do contrato oferecido pela Juventus

A diretoria de Turim apresentou uma proposta de três temporadas, com validade até junho de 2029, incluindo uma cláusula de extensão por mais um ano. O empresário Jorge Mendes, que conduz as conversas, sinalizou a disposição do atleta em buscar novos desafios após anos de protagonismo na Premier League.

No aspecto financeiro, a oferta prevê vencimentos entre 7 e 8 milhões de euros líquidos por temporada. Embora o montante seja inferior aos 10 milhões de euros anuais que o jogador recebe atualmente na Inglaterra, o projeto esportivo na Itália e a garantia de liderança técnica são vistos como atrativos determinantes.

Desempenho atual e contexto no City

Bernardo Silva segue como peça importante no esquema de Pep Guardiola. Na temporada 2025/2026, o desempenho estatístico do jogador reflete sua consistência tática:

30 jogos disputados;

2 gols marcados;

4 assistências.

Recentemente, o meia foi protagonista de um episódio adverso ao ser expulso na partida contra o Real Madrid pela Champions League, que culminou na eliminação da equipe no torneio europeu.

Clubes que disputam a contratação

A Juventus enfrenta concorrência de peso para garantir o reforço. Conforme reportado por veículos internacionais, outros clubes monitoram a situação:

Barcelona (Espanha): Mantém interesse antigo para reforçar o setor criativo;

Mantém interesse antigo para reforçar o setor criativo; Benfica (Portugal): Surge como uma possibilidade de retorno ao clube onde foi formado;

Surge como uma possibilidade de retorno ao clube onde foi formado; Al Ahli e Al Nassr (Arábia Saudita): Monitoram o cenário com propostas financeiras superiores às europeias.

Apesar do assédio do Oriente Médio, a preferência de Bernardo Silva é a permanência no alto escalão do futebol europeu, o que coloca a Juventus em posição de destaque nas negociações para contar com o meia a partir de julho de 2026.