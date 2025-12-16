A longa batalha jurídica e financeira entre Kylian Mbappé e o PSG teve um desfecho favorável ao jogador. O Tribunal do Trabalho de Paris condenou o clube francês a pagar 61 milhões de euros (cerca de R$ 392 milhões) ao atacante, referente a vencimentos que não foram quitados antes de sua transferência para o futebol espanhol.

Entenda a decisão e os valores

A disputa gira em torno de salários e prêmios retidos pela diretoria do Paris Saint-Germain. O montante total engloba os salários dos meses de abril, maio e junho de 2024, além de bônus contratuais. Anteriormente, a Liga de Futebol Profissional da França (LFP) já havia sinalizado a favor do atleta, mas o caso escalou para a justiça comum após a recusa do clube em pagar.

O PSG alegava a existência de um acordo verbal no qual o atleta abriria mão de certos valores caso deixasse a equipe sem custos de transferência. No entanto, o tribunal rejeitou o argumento por falta de provas escritas, reforçando a validade dos contratos formais em detrimento de supostos acordos informais citados pelos dirigentes.

Fim de uma era conturbada

A relação entre o jogador e a diretoria parisiense se deteriorou drasticamente em sua última temporada na França. Após comunicar que não renovaria seu vínculo, o atacante chegou a ser afastado de treinamentos. Agora no Real Madrid, o capitão da seleção francesa busca receber o que estava estipulado em seu contrato anterior. O clube francês ainda pode tentar recursos em instâncias superiores.