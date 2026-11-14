A Irlanda do Norte manteve sua invencibilidade na UEFA Nations League 2026/27 ao vencer a Ucrânia por 1 a 0 na tarde deste sábado (14), no Windsor Park, em Belfast. Em duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos (Liga B – Grupo B), os donos da casa compensaram a menor posse de bola com um volume ofensivo superior, garantindo o triunfo na etapa final e somando pontos cruciais para a sequência da competição.

Gol anulado e volume ofensivo

Mesmo atuando em casa, a Irlanda do Norte adotou uma postura mais reativa em sua formação 5-4-1, permitindo que a Ucrânia controlasse 62% da posse de bola. No entanto, a equipe comandada por O’Neill foi muito mais perigosa quando atacou. Ao todo, os mandantes finalizaram 15 vezes contra apenas sete dos visitantes. Aos 23 minutos do primeiro tempo, a Irlanda do Norte chegou a balançar as redes, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado. A insistência ofensiva norte-irlandesa fez o goleiro ucraniano Trubin trabalhar, terminando a partida com quatro defesas.

Devlin garante a vitória

O zero só saiu do placar na etapa complementar. Aos 23 minutos do segundo tempo, Ethan Galbraith deu a assistência para Terry Devlin marcar o gol que definiria o confronto. Em desvantagem, o técnico da Ucrânia, Andrea Maldera, promoveu uma série de substituições para tentar buscar o empate, mas a defesa mandante se segurou bem. O goleiro Charles precisou fazer duas defesas ao longo do jogo para garantir a meta intacta. Na reta final, a Irlanda do Norte administrou o resultado, recebendo dois cartões amarelos (Jamie Donley e Michael O’Neill), enquanto a Ucrânia terminou o duelo sem advertências.

Publicidade Continua após a publicidade

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, a Irlanda do Norte, que era a segunda colocada, chega a 11 pontos em cinco jogos, ostentando um balanço de três vitórias e dois empates nesta edição do torneio. Já a Ucrânia, que iniciou a rodada em terceiro lugar, segue estacionada nos quatro pontos, amargando sua terceira derrota em cinco partidas na competição.

As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira, 17 de novembro, pela Nations League. A Irlanda do Norte viaja para enfrentar a Hungria, enquanto a Ucrânia terá pela frente a Geórgia.