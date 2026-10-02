A Irlanda do Norte mostrou que posse de bola não ganha jogo ao vencer a Ucrânia por 3 a 0 nesta sexta-feira (02), no Štadión Antona Malatinského, em Trnava. Em partida válida pela terceira rodada da UEFA Nations League 2026/27, os visitantes foram cirúrgicos nas poucas chances que tiveram, garantindo um resultado expressivo que altera a dinâmica de pontuação do Grupo B da Liga B.
Eficiência contra a posse de bola
O roteiro do jogo foi marcado por um contraste claro de propostas. A equipe comandada por Andrea Maldera, armada em um 4-1-4-1, controlou as ações com 72% de posse de bola e trocou 709 passes contra apenas 265 do adversário. No entanto, a Irlanda do Norte, postada no 5-4-1 pelo técnico M. O’Neill, foi letal. Logo aos 9 minutos, Ciaron Brown abriu o placar. Pouco depois, aos 22 da etapa inicial, Isaac Price ampliou a vantagem após passe de Kieran Morrison. Os números refletem a precisão norte-irlandesa: a equipe acertou o alvo apenas três vezes em toda a partida, convertendo todas em gol, enquanto a Ucrânia finalizou 11 vezes no total, mas exigiu apenas duas defesas do goleiro adversário.
Ciaron Brown sela o placar
Na volta para a etapa final, a Ucrânia tentou reagir com uma série de substituições, incluindo as entradas de Egor Nazaryna, Danylo Sikan, Oleksandr Zubkov e Matviy Ponomarenko. Contudo, a Irlanda do Norte manteve sua postura e encontrou o terceiro gol aos 61 minutos. Ciaron Brown marcou novamente, desta vez aproveitando lançamento direto do goleiro Pierce Charles para fechar a conta. O restante do confronto foi marcado por alterações nas duas equipes e um aumento no número de faltas, com os ucranianos cometendo 15 infrações contra 4 dos visitantes, resultando em cartões amarelos para Mykola Matvienko, Danylo Sikan e Matviy Ponomarenko pelo lado mandante, além de Brodie Spencer para os norte-irlandeses.
Situação na tabela e próximos jogos
Com o resultado, a Irlanda do Norte, que era a segunda colocada, chega a sete pontos em três jogos no Grupo B da Liga B. A Ucrânia, que liderava a chave antes da bola rolar, permanece com quatro pontos. As duas seleções vinham de uma sequência idêntica de um empate e uma vitória nos últimos dois compromissos. O próximo desafio da Ucrânia será contra a Hungria, no dia 05 de outubro. No mesmo dia, a Irlanda do Norte enfrenta a Geórgia. Ambas as partidas são válidas pela Nations League.