Em uma tarde de fortes emoções no Stadion Galgenwaard, o Nottingham Forest mostrou a força de seu elenco para superar o Utrecht por 2 a 1, nesta quinta-feira (11), pela 6ª rodada da UEFA Europa League. O confronto, que parecia caminhar para um empate frustrante para os ingleses após a reação dos donos da casa, foi decidido pela estrela do brasileiro Igor Jesus, que saiu do banco para decretar a eliminação da equipe holandesa e colocar o Forest na briga direta pelo G-8 da competição.

Domínio inglês para no paredão Barkas

A primeira etapa foi um monólogo de posse e tentativas do time visitante, que esbarrou em uma atuação inspirada do goleiro Barkas e na sorte defensiva dos holandeses. Desde os primeiros minutos, o Forest impôs seu ritmo, com Hudson-Odoi e Zinchenko criando as melhores oportunidades. Aos 6 minutos, Barkas operou um milagre em chute de Hudson-Odoi. Pouco depois, foi a vez da zaga salvar em cima da linha uma cabeçada de Morato.

O Utrecht, acuado, limitava-se a defender e tentar, sem sucesso, ligações diretas. Douglas Luiz ainda assustou com um chute venenoso de fora da área, mas o placar permaneceu zerado até o intervalo, muito mais por mérito da resistência defensiva dos mandantes do que por falta de criatividade inglesa.

Pintura, reação e o golpe final

O cenário mudou logo no início do segundo tempo. Aos 51 minutos, Kalimuendo protagonizou o lance mais bonito da partida: o atacante passou por três marcadores em uma jogada individual espetacular e bateu no canto para abrir o placar. O gol parecia encaminhar uma vitória tranquila, mas o futebol puniu o relaxamento inglês.

O Utrecht, que perdeu o zagueiro Didden por lesão, encontrou forças na bola parada. Aos 73 minutos, Van der Hoorn, que havia acabado de entrar, mergulhou de peixinho após cobrança de falta e empatou o jogo, incendiando a torcida local. O momento virou, e os holandeses passaram a pressionar, encurralando o Forest em seu campo defensivo.

Foi então que a estrela do técnico Sean Dyche brilhou. Aos 86 minutos, ele lançou Igor Jesus no lugar de Kalimuendo. Um minuto depois, em seu primeiro lance efetivo, o brasileiro aproveitou um bate-rebate na área e fuzilou para as redes, jogando um balde de água fria no Galgenwaard. Com o resultado, o Nottingham Forest sobe na tabela e se aproxima da classificação direta às oitavas, enquanto o Utrecht apenas cumprirá tabela nas rodadas finais.