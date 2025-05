Ídolo do PSG, Raí projeta final da Champions League

Ídolo histórico do Paris Saint-Germain, Raí carrega no peito o orgulho de ter feito parte dos primeiros passos do clube rumo à elite europeia. Em entrevista à PLACAR, o ex-jogador resgatou a campanha de 1994/95, quando o PSG parou na semifinal da Champions após eliminar o Barcelona e cair diante do Milan.

“Foi ali que começou a ambição de ser um dos melhores do mundo”, disse.

Hoje, vê um projeto consolidado, com investimento massivo e jovens promissores. “Eles são muito dedicados, obedecem o treinador à risca. Mesmo jovens, são favoritos”, elogia, citando o bom trabalho de Luis Enrique. O legado brasileiro, segundo Raí, segue vivo no DNA parisiense.

Ele também comentou as homenagens que recebe em Paris — de músicas em restaurantes à reverência nas ruas, mesmo quase 30 anos após sua saída. “Me chamam de capitão. É um símbolo que marcou uma época”, afirmou, emocionado ao mostrar um quarto temático com fotos da sua passagem no clube.

Raí foi eleito o maior jogador da história do PSG em 2020 e, mesmo sem a Champions no currículo, segue como um dos principais embaixadores do sonho parisiense.

