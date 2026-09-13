O Bayern de Munique precisou suar a camisa para confirmar seu favoritismo neste domingo, 13. Jogando na lotada Ursapharm-Arena, a equipe bávara venceu o estreante Elversberg por 2 a 1, em partida que encerrou a 3ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27. O confronto foi marcado pela bravura dos donos da casa, que chegaram a empatar o duelo com um golaço, mas a estrela do artilheiro Harry Kane brilhou na reta final para garantir os três pontos aos visitantes.
Coragem mandante e a resposta do Bayern
O Elversberg, caçula da Bundesliga e vindo de um aproveitamento de 100% nas rodadas iniciais, não se intimidou com o gigante alemão. Nos primeiros minutos, a equipe da casa pressionou a saída de bola, forçou erros da defesa bávara e jogou de igual para igual.
No entanto, a eficiência do Bayern falou mais alto aos 25 minutos. Após jogada de Saibari pela esquerda, Harry Kane fez um corta-luz inteligente e a bola sobrou limpa para Karl escorar no segundo pau, abrindo o placar.
O time da casa não desanimou e chegou a balançar as redes com Campbell antes do intervalo, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento.
Golaço, ‘lei do ex’ e a blitz vermelha
Na volta para o segundo tempo, o Elversberg continuou valente e foi recompensado aos 17 minutos. Em um rápido contra-ataque, a bola chegou a Krattenmacher. O camisa 7, formado nas categorias de base do próprio Bayern, ajeitou na entrada da área e acertou um lindo chute de chapa no ângulo do goleiro Urbig, empatando a partida.
O susto forçou o técnico Vincent Kompany a agir rápido, promovendo quatro alterações simultâneas aos 21 minutos, colocando em campo nomes como Davies, Luis Diaz, Kimmich e Musiala.
Pressão total e o golpe de misericórdia
Com sangue novo, o Bayern iniciou um verdadeiro bombardeio e encurralou o adversário. Aos 25 minutos, Luis Diaz tentou de letra e parou em grande defesa do goleiro Kristof. No minuto seguinte, Rohr salvou um chute cruzado de Olise em cima da linha. Aos 27, o próprio Olise finalizou com categoria e carimbou o travessão.
A resistência do Elversberg finalmente ruiu aos 28 minutos: Olise encontrou Pavlovic na área, que serviu Harry Kane. O artilheiro inglês dominou e fuzilou no canto esquerdo, sem chances de defesa, marcando seu primeiro gol nesta edição da liga.
Nos minutos finais, o Bayern de Munique usou sua experiência para controlar a posse de bola, rondar a área adversária e administrar o resultado até o apito final.
Com o triunfo por 2 a 1, os bávaros somam pontos cruciais na tabela da Bundesliga, enquanto o valente Elversberg conhece sua primeira derrota na elite do futebol alemão, mas deixa o gramado de cabeça erguida após uma grande exibição.