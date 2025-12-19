Neste sábado, 20, o Volksparkstadion será o cenário de um duelo decisivo válido pela 15ª rodada do Campeonato Alemão. O Hamburgo recebe o Eintracht Frankfurt às 11h30 (de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente duas equipes com ambições distintas na temporada.

Hamburgo pressionado contra o Z-3

Recém-promovido à elite, o Hamburgo vive um momento delicado e luta para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe ocupa atualmente a 14ª posição, com 15 pontos, somando quatro vitórias, três empates e sete derrotas. Na última rodada, o time sofreu um revés duro ao perder por 4 a 1 para o Hoffenheim.

Sob o comando do técnico Merlin Polzin, os mandantes buscam capitalizar o fator casa, onde conquistaram a maior parte de seus pontos, para garantir estabilidade antes da pausa de inverno e evitar passar a segunda metade da temporada sob o fantasma da queda.

Frankfurt mira vaga na Champions

Já o Eintracht Frankfurt vive uma realidade oposta. A equipe dirigida por Dino Toppmöller está na 7ª colocação, com 24 pontos, e briga diretamente por uma vaga nas competições europeias, estando a apenas dois pontos da zona de classificação para a Champions League. O time chega motivado após vencer o Augsburg por 1 a 0 na rodada anterior.

Apesar da campanha sólida (sete vitórias, três empates e quatro derrotas), o desempenho como visitante exige atenção, especialmente após a goleada sofrida para o RB Leipzig na última partida fora de casa. O objetivo é somar três pontos para fechar o ano em alta.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, o técnico do Hamburgo, Merlin Polzin, não poderá contar com o artilheiro Robert Glatzel e o defensor Warmed Omari, ambos lesionados. A provável escalação deve ser:

Daniel Heuer Fernandes; Nicolás Capaldo, Luka Vuskovic, Jordan Torunarigha; Giorgi Gocholeishvili, Albert Sambi Lokonga, Jonas Meffert, Miro Muheim; Fábio Vieira, Ransford Königsdörffer e Fábio Baldé.

Do lado do Frankfurt, Dino Toppmöller também enfrenta problemas. O zagueiro Arthur Theate cumpre suspensão, enquanto Ellyes Skhiri e Farès Chaïbi foram convocados para a Copa Africana de Nações. Além disso, Jonathan Burkardt e Michy Batshuayi estão no departamento médico. O time deve ir a campo com:

Michael Zetterer; Rasmus Kristensen, Nnamdi Collins, Robin Koch, Nathanael Brown; Mahmoud Dahoud, Hugo Larsson; Ritsu Doan, Mario Götze, Can Uzun; Ansgar Knauff.

Onde assistir a Hamburgo x Eintracht Frankfurt

A partida terá transmissão ao vivo para a Alemanha através da e também pelo serviço de streaming .