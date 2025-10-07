Gerrard explica fracassos da Inglaterra: ‘Perdedores egoístas’

Ex-meio-campista histórico atribuiu falta de títulos da 'Geração de Ouro' do futebol do país a uma cultura que impedia aproximação de astros
Ex-capitão e meio-campista histórico do Liverpool e da seleção inglesa, o hoje treinador Steven Gerrard disse que a chamada “Geração de Ouro” do futebol do país foi formada por jogadores “perdedores egoístas”. A fala foi registrada durante uma entrevista ao podcast Rio Ferdinand Presents, comandada pelo seu ex-companheiro de seleção, Rio Ferdinand.
“Acredito que tínhamos o QI e a inteligência futebolística para nos adaptarmos e fazer tudo funcionar juntos. Mas, na minha opinião, há um problema maior na Inglaterra. Acho que éramos todos uns perdedores egoístas. Porque assisto à TV agora e vejo [Jamie] Carragher sentado ao lado de Paul Scholes naquele debate de torcedores, e ele parecia que eles eram melhores amigos há 20 anos. E vejo que o relacionamento de Carragher com Gary Neville. nunca pareceu realmente que eles seriam amigos há 20 anos. Provavelmente sou mais próximo e amigo de você agora do que quando joguei com você por 15 anos”, iniciou dizendo.
Segundo o ex-jogador, havia uma “cultura dentro da Inglaterra” que impedia a aproximação de astros que atuavam por times rivais como John Terry e Frank Lampard, do Chelsea; Paul Scholes, David Beckham e Wayne Rooney, do Manchester United, além de outros.
“Então, por que não nos conectamos quando tínhamos 20, 21, 22, 23 anos? Foi ego? Foi rivalidade? Por que somos todos maduros o suficiente agora e em fases da nossa vida em que estamos mais próximos e conectados? Por que não conseguimos nos conectar como companheiros de seleção da Inglaterra naquela época? E acho que foi por causa da cultura dentro da Inglaterra que nunca fomos conectados. Ficamos todos muito tempo confinados em nossos quartos. Não éramos amigáveis nem conectados. Não éramos uma equipe. Nunca, em nenhum momento, nos tornamos uma equipe realmente boa e forte”, afirmou.
Desde janeiro sem clube, quando deixou o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, Gerrard ainda tem poucos trabalhos como treinador. Ele acumula passagens pela base do Liverpool, ficou mais de três temporadas no Rangers e também dirigiu o Aston Villa.
Como jogador, fez parte da equipe que chegou às quartas de final das Eurocopas de 2004 e 2012 e das Copas do Mundo de 2002 e 2006, resultados considerados aquém das expectativas pelo potencial técnico dos jogadores, principalmente os de meio-campo.
Pelo Liverpool, é considerado um ídolo histórico pelos 710 jogos, 186 gols, além do título da Champions League de 2005. Pela seleção inglesa foram 114 partidas e 21 gols marcados.