O Freiburg recebe o RB Salzburg nesta quinta-feira, 11, em confronto decisivo válido pela sexta rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2025/26. A partida será disputada no Europa-Park Stadion, na Alemanha, a partir das 17h (horário de Brasília), colocando frente a frente equipes em situações opostas na tabela de classificação.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Freiburg em busca da consolidação

O time da casa vive um momento excelente na competição continental. Ocupando a quarta colocação geral com 11 pontos, o Freiburg ostenta uma campanha invicta até o momento, com três vitórias e dois empates. A equipe alemã entra em campo com o objetivo claro de somar mais três pontos para se consolidar no grupo dos oito primeiros (G-8), o que garantiria uma vaga direta nas oitavas de final, evitando a fase de playoffs.

RB Salzburg joga pela sobrevivência

A situação do RB Salzburg é dramática. Atualmente na 29ª posição, fora até mesmo da zona de repescagem, o time austríaco soma apenas três pontos em cinco jogos disputados. Com um retrospecto de uma vitória e quatro derrotas, a equipe precisa desesperadamente de um resultado positivo fora de casa para manter vivas as esperanças de classificação e evitar uma eliminação precoce no torneio europeu.

Análise da partida e momento das equipes

A partida no Europa-Park coloca em jogo ambições muito distintas. Para o Freiburg, a vitória significa a confirmação de uma campanha sólida e a tranquilidade de avançar diretamente às oitavas, ganhando tempo de descanso e preparação. A equipe alemã tem se mostrado muito forte em casa, com vitórias recentes e consistência defensiva.

Do outro lado, o RB Salzburg joga a sua última cartada. A equipe, conhecida por seu estilo ofensivo, precisa de um resultado que parece improvável, dada a sua performance irregular na competição europeia, com um saldo de gols negativo e dificuldades em jogos como visitante. A imprensa e os torcedores alemães esperam uma vitória para coroar a ótima fase de liga, enquanto na Áustria o clima é de apreensão e necessidade de uma atuação heroica.

Prováveis escalações e desfalques

Com base nas últimas partidas e notícias sobre lesões, as equipes devem ir a campo com as seguintes formações:

Freiburg (Técnico: Julian Schuster): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Günter; Eggestein, Höfler; Doan, Grifo, Sallai; Gregoritsch. Daniel-Kofi Kyereh e Cyriaque Irié são ausências de longa data e seguem em recuperação.