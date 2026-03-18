O Freiburg recebe o Genk nesta quinta-feira (19), às 14h45 (de Brasília), no estádio Europa-Park, na Alemanha. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Uefa Europa League da temporada 2025/26. O confronto promete fortes emoções, colocando frente a frente duas equipes que buscam avançar na competição continental.

O momento do Freiburg

Jogando diante de sua apaixonada torcida, o time alemão chega para o confronto ostentando uma campanha sólida. A equipe garantiu vaga direta nas oitavas de final após terminar a fase de liga na 7ª colocação geral, com 17 pontos conquistados (cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota). A consistência defensiva e o fator casa no Europa-Park são os principais trunfos do Freiburg para tentar abrir vantagem neste primeiro jogo do mata-mata.

A força do Genk

Do outro lado, o Genk viaja até a Alemanha com a missão de surpreender os donos da casa. A equipe belga, que terminou a fase inicial na 9ª posição com 16 pontos, precisou superar a fase de playoffs para chegar a este estágio da competição. Com um retrospecto de resiliência atuando fora de seus domínios, a expectativa é de que os visitantes adotem uma postura tática inteligente, focada em neutralizar os pontos fortes do adversário e explorar os contra-ataques para levar a decisão em aberto para a Bélgica.

Onde assistir a Freiburg x Genk

Com o peso de um jogo eliminatório, a promessa é de um duelo estudado e com muita intensidade. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo no Brasil através da ESPN (TV fechada), do serviço de streaming Disney+ e da CazéTV. Internacionalmente, o jogo será exibido por emissoras como TNT Sports e Discovery+ (Reino Unido), Paramount+ (Estados Unidos) e DAZN (Portugal).