Neste domingo, 25 de janeiro de 2026, o Freiburg recebe o Colônia em um confronto direto pelo meio da tabela do Campeonato Alemão. A partida, válida pela 19ª rodada da Bundesliga, será disputada no Europa-Park Stadion, com a bola rolando a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Separados por apenas quatro pontos na classificação, os dois clubes buscam maior regularidade para sonhar com vagas em competições europeias. O duelo coloca frente a frente um mandante que tenta fazer valer o fator casa e um visitante que busca embalar na competição após reencontrar o caminho das vitórias.

Freiburg busca consistência em casa

Ocupando a 8ª colocação com 24 pontos, o Freiburg apresenta uma campanha de equilíbrio absoluto até o momento: são seis vitórias, seis empates e seis derrotas. A equipe aposta na força de sua torcida para transformar essa simetria em uma escalada na tabela.

Nos últimos cinco compromissos, o time oscilou, registrando duas vitórias, dois empates e uma derrota. O objetivo agora é somar três pontos para se descolar do pelotão intermediário e pressionar os times que ocupam a zona de classificação para os torneios continentais.

Colônia tenta embalar na competição

O Colônia chega para o confronto na 10ª posição, somando 20 pontos. A equipe vive um momento crucial de recuperação na temporada. Com um retrospecto de cinco vitórias, cinco empates e oito derrotas, o time visitante vem de um triunfo importante que serviu para estancar uma sequência negativa de resultados.

Vencer fora de casa é fundamental para o Colônia não apenas para reduzir a distância para o próprio Freiburg, mas também para criar uma margem de segurança em relação à parte inferior da tabela da Bundesliga.

Onde assistir ao jogo

Os torcedores brasileiros terão diversas opções para acompanhar a partida. Na televisão aberta, a transmissão fica por conta da RedeTV!. Já nas plataformas digitais e de streaming, o jogo será exibido pelo OneFootball, pelo Canal GOAT (no YouTube) e pela plataforma SportyNet.