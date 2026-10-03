A Finlândia venceu a Albânia por 2 a 1 na manhã deste sábado, 3, em partida válida pela terceira rodada do Grupo A da Liga C da UEFA Nations League 2026/27. O confronto foi marcado por uma reviravolta ainda no primeiro tempo: os visitantes saíram na frente, mas tiveram um jogador expulso, cenário que abriu caminho para o meio-campista Leo Walta brilhar e anotar os dois gols da virada finlandesa.

Início albanês e a expulsão que mudou o jogo

A Albânia, comandada pelo técnico R. Maran em um esquema 3-4-3, começou a partida impondo ritmo e abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo, quando Rey Manaj marcou após assistência de Kristjan Asllani. No entanto, o rumo do confronto mudou drasticamente aos 22 minutos, quando Etrit Berisha recebeu cartão vermelho direto e foi expulso. A comissão técnica precisou sacar Arber Hoxha para a entrada de Alen Sherri.

A vantagem numérica da Finlândia, armada no 4-3-3 por J. Friis, surtiu efeito imediato. Aos 26 minutos, logo após a reestruturação adversária, Leo Walta balançou as redes e deixou tudo igual no placar.

Virada finlandesa e resistência

No segundo tempo, a Finlândia manteve o controle da posse de bola, que terminou em 60% a 40% a favor, trocando 600 passes contra 392 dos visitantes. Aos 71 minutos, Leo Walta voltou a marcar, garantindo a virada.

Apesar de atuar com um a menos por grande parte do jogo, a Albânia não abdicou do ataque. Os números mostram que os visitantes finalizaram mais vezes ao longo da partida (13 a 11) e acertaram mais chutes no alvo (5 a 3), obrigando a defesa finlandesa a registrar quatro defesas contra apenas uma do lado albanês. O esforço, no entanto, esbarrou na eficiência dos mandantes e no acúmulo de cartões amarelos na reta final.

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Situação no grupo e próximos compromissos

Com o resultado, a Finlândia, que entrou na rodada como segunda colocada com quatro pontos, chega a sete pontos em três jogos, mantendo sua invencibilidade após um empate e uma vitória nas rodadas anteriores. Já a Albânia, que liderava a chave com seis pontos e vinha de duas vitórias seguidas, permanece com seis pontos.

As duas seleções voltam a campo pela Nations League no dia 06/10. A Finlândia enfrenta a Bielorrússia, enquanto a Albânia joga contra San Marino.