A reta final da fase de liga da UEFA Europa League promete fortes emoções nesta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Na Groupama Arena, em Budapeste, o Ferencváros recebe o Panathinaikos às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela 7ª rodada. O duelo coloca frente a frente uma equipe que ainda não sabe o que é perder no torneio contra um gigante grego que busca consolidar sua classificação.

Invencibilidade húngara e mira no G-8

A campanha do time da casa é, até o momento, irrepreensível. Ocupando a 6ª colocação na tabela geral com 14 pontos, o Ferencváros ostenta um registro de quatro vitórias e dois empates, sem ter sofrido nenhuma derrota. Essa consistência defensiva e eficiência no ataque colocam os húngaros em uma posição privilegiada na luta por uma vaga direta nas oitavas de final (reservada aos oito primeiros), o que evitaria a desgastante fase de playoffs.

Jogando diante de sua torcida, a equipe espera manter o ímpeto e somar mais três pontos cruciais. A solidez tática apresentada até aqui sugere um time maduro, capaz de controlar o ritmo de jogo e explorar as fragilidades adversárias, transformando a Groupama Arena em um trunfo importante.

Panathinaikos tenta escalar a tabela

Do outro lado, o Panathinaikos chega à Hungria com a necessidade de pontuar para garantir sua sobrevivência e melhorar seu chaveamento. Atualmente na 15ª posição com 10 pontos, a equipe grega soma três vitórias, um empate e duas derrotas. Embora esteja na zona de classificação para os playoffs (que abrange do 9º ao 24º lugar), a margem de erro é pequena nesta fase avançada da competição.

Os gregos sabem que enfrentar um adversário invicto fora de casa é uma tarefa árdua, mas a tradição do clube em competições europeias é um fator relevante. Para sair de Budapeste com um resultado positivo, o time precisará superar a irregularidade que marcou alguns momentos de sua campanha e apresentar um futebol de alta intensidade.

Onde assistir ao vivo

O confronto decisivo terá transmissão para o público brasileiro. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através da CazéTV, disponível gratuitamente no YouTube e em plataformas parceiras.