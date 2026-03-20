O atacante brasileiro Felipe Augusto, ex-Corinthians, foi o protagonista da vitória do Trabzonspor por 1 a 0 sobre o Eyüpspor, na última quarta-feira, 18. O triunfo, válido pela 27ª rodada da Süper Lig, consolida a equipe na briga direta pelas primeiras posições do Campeonato Turco.

O gol decisivo de Felipe Augusto

Felipe Augusto iniciou a partida no banco de reservas e entrou no intervalo no lugar de Mehmet Umut Nayir. Aos 21 minutos do segundo tempo, o brasileiro aproveitou um cruzamento preciso de Oleksandr Zubkov em cobrança de escanteio para marcar e definir o placar no Estádio Recep Tayyip Erdogan, em Istambul.

Impacto na tabela e disputa pela liderança

Com este resultado, o Trabzonspor alcançou sua quinta vitória consecutiva na liga nacional. A equipe agora soma 60 pontos, ocupando a terceira colocação e pressionando os líderes da competição. A configuração atual do topo da tabela reflete o equilíbrio da temporada:

Galatasaray: 64 pontos (26 jogos)

64 pontos (26 jogos) Fenerbahçe: 60 pontos (27 jogos)

60 pontos (27 jogos) Trabzonspor: 60 pontos (27 jogos)

Desempenho do atacante na temporada turca

Desde sua transferência após passagem pelo Cercle Brugge, Felipe Augusto tem sido peça-chave no esquema ofensivo do Trabzonspor. O atacante brasileiro já soma 11 gols na temporada, reafirmando sua importância técnica na reta final da Süper Lig e consolidando-se como um dos principais nomes brasileiros em atividade no futebol europeu neste ano.