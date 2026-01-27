A fase de liga da UEFA Europa League chega ao seu momento capital nesta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. Em duelo válido pela 8ª e última rodada, o FC Midtjylland recebe o Dinamo Zagreb na MCH Arena, em Herning, Dinamarca. A bola rola às 17h (horário de Brasília) em um confronto que define o futuro de ambas as equipes na competição continental.

O que está em jogo na Dinamarca

O embate coloca frente a frente times com objetivos distintos, mas cruciais dentro do novo formato do torneio. O Midtjylland entra em campo visando a elite da tabela: terminar entre os oito primeiros colocados garante vaga direta nas oitavas de final, evitando a desgastante fase de playoffs (16 avos de final). Já o Dinamo Zagreb luta pela sobrevivência, precisando pontuar para se manter entre a 9ª e a 24ª posição e seguir vivo no torneio através da repescagem.

Midtjylland: campanha sólida e fator casa

A equipe dinamarquesa faz uma campanha de destaque, ocupando a 4ª colocação com 16 pontos. Com um retrospecto de cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota, o time aposta na força de sua torcida para carimbar o passaporte direto para as oitavas. A consistência tática apresentada até aqui coloca os anfitriões como favoritos, especialmente pela necessidade de vitória para não depender de outros resultados na briga pelo G-8.

Dinamo Zagreb: pressão e cálculo

Do outro lado, o cenário é de alerta. Ocupando a 20ª posição com 10 pontos, o clube croata vive uma situação delicada. Embora esteja atualmente na zona de classificação para os playoffs, a margem de erro é inexistente. Uma derrota, combinada com triunfos de adversários diretos, pode eliminar o time ou resultar em um cruzamento desfavorável na próxima fase. A estratégia deve ser cautelosa, explorando os contra-ataques para tentar surpreender na Dinamarca.

Onde assistir a FC Midtjylland x Dinamo Zagreb

Para os torcedores brasileiros, a partida terá transmissão exclusiva via streaming. A CazéTV exibe o confronto ao vivo através de suas plataformas no YouTube, Amazon Prime Video e Samsung TV Plus.

Ficha Técnica:

Data: Quinta-feira, 29 de janeiro de 2026

Horário: 17h00 (de Brasília)

Local: MCH Arena, Herning (Dinamarca)

Transmissão: CazéTV