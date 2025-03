Expectativas altas para Bulgária x Irlanda na Liga das Nações; saiba onde assistir

O confronto entre Bulgária e Irlanda, marcado para o dia 20 de março de 2025 as 16:45 ( Horário de Brasilia), em Plovdiv, no Estádio Hristo Botev, promete ser um duelo decisivo na busca por uma vaga na Liga B da Liga das Nações. Este será o primeiro de dois jogos que definirão qual seleção avançará, com a Bulgária buscando retornar à liga após o rebaixamento em 2020, enquanto a Irlanda luta para manter sua posição.

A seleção búlgara não participa de um grande torneio desde o Campeonato Europeu de 2004, e alcançar a Liga B representaria uma conquista significativa para os “Leões”. Sob o comando de Iliyan Iliyev, a equipe tem mostrado melhorias defensivas, apesar de um desempenho irregular na Liga C, onde conseguiram apenas duas vitórias em seis partidas.

Jogadores da seleção da Búlgaria

Como a Bulgária chega para o jogo?

A Bulgária teve um desempenho inconsistente na Liga C, mas a equipe de Iliyan Iliyev tem mostrado sinais de progresso. A derrota por 5 a 0 para a Irlanda do Norte foi um ponto baixo, mas desde então, os búlgaros têm mantido uma defesa mais sólida. Nos últimos nove jogos, incluindo amistosos, a Bulgária sofreu no máximo um gol por partida, o que demonstra uma evolução defensiva significativa.

O técnico Iliyan Iliyev, de 56 anos, é reconhecido por sua capacidade de organizar a defesa, e essa habilidade será crucial para enfrentar a Irlanda. A equipe deve entrar em campo com a mesma formação que enfrentou Belarus, buscando uma vitória que lhes dê vantagem para o segundo jogo.

Como a Irlanda chega para o jogo?

A Irlanda, conhecida como o “Exército Verde”, teve uma campanha desafiadora na fase de grupos da Liga das Nações. Enfrentando equipes fortes como Inglaterra e Grécia, a seleção irlandesa focou em uma estratégia defensiva, mas não conseguiu somar pontos contra esses adversários. No entanto, as vitórias sobre a Finlândia mantiveram vivas as esperanças de permanecer na Liga B.

Uma vitória de virada em Helsinque e uma vitória apertada em casa contra a Finlândia foram fundamentais para a Irlanda. O técnico Geymir Hadhgrimsson deve fazer ajustes na equipe, especialmente após a derrota por 5 a 0 para a Inglaterra, com a substituição de Liam Scales, que está desqualificado para o jogo contra a Bulgária.

Quais são as expectativas para o jogo?

Com ambas as equipes evitando perdas significativas, espera-se que Bulgária e Irlanda escalem seus times ideais. A Bulgária busca aproveitar o fator casa para conquistar uma vantagem no primeiro jogo, enquanto a Irlanda tentará surpreender com uma estratégia bem definida. A transmissão do jogo será feita pela Disney, e os torcedores aguardam ansiosos por um confronto equilibrado e emocionante.

As odds dos bookmakers refletem a expectativa de um jogo disputado, com ambas as seleções tendo chances reais de avançar. A Bulgária, com sua defesa reforçada, e a Irlanda, com sua experiência em jogos decisivos, prometem um espetáculo de futebol em Plovdiv.

