Endrick viveu uma noite histórica na Ligue 1. No último domingo, 25, pelo Campeonato Francês, o atacante brasileiro foi o grande nome da vitória do Lyon, ao marcar três gols e comandar o resultado contra o Metz, na goleada por 5 a 2 fora de casa. Com o hat-trick, o jogador de 19 anos superou um recorde importante de Ronaldo Fenômeno no futebol europeu.

Hat-trick histórico e recorde quebrado

A atuação de Endrick foi decisiva do início ao fim, com dois gols no primeiro tempo e um terceiro na etapa final, garantindo o protagonismo absoluto do jogo.

Com o hat-trick, o atacante superou Ronaldo Fenômeno ao se tornar o brasileiro mais jovem a conseguir três gols no futebol europeu (considerando as principais ligas do continente). Até então, Ronaldo defendia o posto pela Inter de Milão na temporada 1997/98.

Além disso, Endrick também se tornou o quarto jogador mais jovem a marcar um hat-trick na Ligue 1 – atrás somente de Jérémy Menez, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.

Ao todo, Endrick soma quatro gols pelo Lyon e uma assistência desde que chegou, em três partidas disputadas. O brasileiro marcou contra o Lille, logo na estreia, e serviu assistência contra o Brest, no jogo anterior.

Elogios da imprensa europeia

O desempenho repercutiu rapidamente dentro e fora da França. O jornal L’Équipe classificou a atuação como “um escândalo”, destacando a maturidade e a capacidade de decidir jogos grandes apesar da pouca idade.

Na Espanha, Marca e As exaltaram o brasileiro como “fenômeno precoce” e ressaltaram que Endrick já demonstra características de craque consolidado, como leitura de jogo e eficiência na área.