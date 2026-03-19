Vivendo um momento especial na Europa, o atacante Endrick destacou, durante entrevista na série “Um Dia Com”, da CazéTV, o carinho que vem recebendo da torcida do Lyon e comparou a relação com os fãs à sua passagem pelo Palmeiras. Segundo o atacante, a identificação com o público tem sido um dos pontos mais marcantes da experiência no clube francês.

“Isso só acontecia no Palmeiras”, disse o camisa 9.

O jogador, que está emprestado pelo Real Madrid, contou que se surpreende com as demonstrações de apoio nas arquibancadas e relembrou com carinho o período no futebol brasileiro.

“Quando anunciaram meu nome, o pessoal, a galera gritou bastante. Isso acontecia somente no Palmeiras. Voltar a ver isso acontecer, voltar a ver esse carinho gigantesco da torcida [do Lyon]… Claro, no Real também é um carinho incrível que os torcedores têm por mim. Eu olho pra arquibancada, tem muita gente com cartaz com meu nome, muita gente com minha camisa, gente pedindo camisa também. Eu lembro um pouco do Palmeiras. O Palmeiras, pra mim, foi uma estadia incrível.”

Apesar do futuro ainda indefinido, com contrato até junho, Endrick afirmou que está focado em aproveitar o momento atual no clube: “meu contrato acaba em junho, tenho que voltar, mas não quero pensar nisso agora. Quero desfrutar aqui, tá perfeito: o time, o estafe, a torcida. Quero aproveitar cada minuto que tenho aqui.”