Em uma noite fria em Glasgow, a eficiência alemã prevaleceu sobre a vontade escocesa. O Stuttgart foi até o Celtic Park e venceu o Celtic por 3 a 1, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da UEFA Europa League. O grande nome da partida foi o meia Bilal El Khannouss, autor de dois gols. O time visitante soube aproveitar as falhas defensivas do adversário para construir um resultado confortável, que permite até uma derrota simples no jogo de volta para avançar na competição.

Erros defensivos ditam o ritmo inicial

A partida começou movimentada, mas marcada por imprecisões que custaram caro. Logo aos 15 minutos, a defesa do Celtic errou na saída de bola. Undav, atento, ajeitou para Bilal El Khannouss, que não perdoou e chutou rasteiro para abrir o placar. A resposta dos donos da casa, no entanto, foi rápida e na mesma moeda. Aos 21, foi a vez de Karazor errar um passe, permitindo que Benjamin Nygren invadisse a área, driblasse o goleiro Nubel e empatasse o jogo, incendiando a torcida no Celtic Park.

El Khannouss recoloca alemães na frente

A igualdade no placar durou pouco. O Stuttgart mostrava mais organização ofensiva e voltou a ficar em vantagem aos 28 minutos. Stiller fez um cruzamento preciso de canhota pelo lado direito e encontrou novamente El Khannouss. O camisa 11 apareceu livre de marcação para cabecear no canto esquerdo de Schmeichel, marcando seu segundo gol na noite e o quinto nesta edição da Europa League. O Celtic tentou reagir ainda no primeiro tempo, mas esbarrou na falta de pontaria e na segurança da defesa alemã.

Golpe final nos acréscimos

Na segunda etapa, o jogo ganhou contornos dramáticos. O Stuttgart chegou a balançar as redes novamente com Demirovic, mas o VAR anulou o lance por impedimento, mantendo o Celtic vivo na disputa. O time escocês, treinado pelo histórico Martin O’Neill — que completou mil jogos como técnico —, tentou pressionar com as entradas de Hatate e Iheanacho, mas deixou espaços na retaguarda.

Quando a partida parecia se encaminhar para o 2 a 1, os visitantes deram o golpe de misericórdia. Já nos acréscimos, aos 48 minutos, Tiago Tomás recebeu passe de Nartey, ganhou da marcação e tocou na saída de Schmeichel para decretar o 3 a 1. Com o resultado, o Stuttgart pode perder por até um gol de diferença na próxima quinta-feira, na MHP Arena, na Alemanha, que ainda assim garante a vaga nas oitavas de final.