Nesta quinta-feira, 19, os olhares do futebol europeu se voltam para a Croácia, onde o Dinamo Zagreb recebe o Genk no Estádio Maksimir. A partida, válida pelos playoffs da fase eliminatória da Europa League, tem início marcado para as 14h45 (de Brasília). O confronto é decisivo para definir quem avança às oitavas de final do torneio continental.

Situação das equipes e regulamento

O duelo ocorre em um momento crucial da competição. Nesta etapa de playoffs, as equipes que terminaram entre a 9ª e a 24ª posição na fase de liga se enfrentam em busca da sobrevivência no torneio. Quem avançar se juntará aos oito melhores classificados, que já aguardam nas oitavas de final.

O cenário coloca frente a frente times com campanhas distintas. O Genk encerrou a primeira fase na 9ª colocação, com 16 pontos (cinco vitórias, um empate e duas derrotas), demonstrando solidez. Já o Dinamo Zagreb garantiu sua vaga no limite, ocupando a 23ª posição com 10 pontos, após uma trajetória oscilante de três vitórias, um empate e quatro derrotas.

Dinamo Zagreb aposta no fator casa

Para o Dinamo Zagreb, jogar no Estádio Maksimir é a grande esperança para equilibrar o confronto. A equipe croata busca reverter a irregularidade apresentada na fase anterior e conta com a pressão de sua torcida para superar um adversário tecnicamente qualificado.

A expectativa da imprensa local é que o time adote uma postura agressiva desde os minutos iniciais, tentando construir um resultado positivo em seus domínios.

Genk chega com confiança

Do outro lado, o Genk desembarca em Zagreb vivendo um momento superior na temporada europeia. Com uma campanha consistente, o clube belga entra em campo com o objetivo de impor seu ritmo e fazer valer o favoritismo teórico construído na tabela. A meta é explorar os espaços deixados pelos donos da casa e levar um resultado confortável para o jogo de volta, apostando na eficiência defensiva e ofensiva que o time demonstrou até aqui.

Onde assistir ao jogo

A partida decisiva terá ampla cobertura para o público brasileiro. Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções do confronto através da transmissão oficial da CazéTV, no YouTube. Além disso, o jogo estará disponível para assinantes do Amazon Prime Video, que retransmite o sinal do canal esportivo.