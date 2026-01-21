Nesta quinta-feira (22), o clima de decisão toma conta do Estádio Maksimir, na Croácia. O Dinamo Zagreb recebe o FCSB (sucessor do histórico Steaua Bucareste) em um confronto direto válido pela sétima rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2025/26.

A partida, marcada para as 17h (horário de Brasília), coloca frente a frente dois times que lutam desesperadamente para entrar na zona de classificação aos playoffs da competição continental. Com apenas duas rodadas restantes, o duelo é tratado como uma “final” antecipada.

Dinamo Zagreb busca entrar no G-24

Jogando diante de sua torcida, o time croata entra em campo com a obrigação de vencer. Atualmente na 25ª colocação com 7 pontos, o Dinamo Zagreb está, neste momento, fora do grupo que avança para a próxima fase. A campanha até aqui tem sido irregular, com duas vitórias, um empate e três derrotas.

Para os donos da casa, a vantagem de jogar no Maksimir representa uma oportunidade de ouro. Um triunfo é vital para que a equipe possa ultrapassar a barreira dos 24 primeiros colocados e depender apenas de suas próprias forças na rodada final.

FCSB joga pela sobrevivência

A situação dos visitantes é ainda mais delicada e exige atenção total. O FCSB ocupa a 27ª posição na tabela, somando 6 pontos, fruto de duas vitórias e quatro derrotas. Sem ter empatado nenhum jogo até o momento, a equipe romena sabe que perder na Croácia pode significar o fim do sonho europeu nesta temporada.

A matemática para os romenos é dura: uma derrota praticamente sela a eliminação. Por isso, espera-se que o FCSB adote uma estratégia corajosa, buscando a vitória mesmo fora de casa para ultrapassar o próprio Dinamo na tabela.

Onde assistir ao jogo

Este duelo decisivo na parte inferior da tabela promete muita intensidade. Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar cada lance, a transmissão está confirmada através da CazéTV.