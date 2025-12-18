O Real Madrid pode promover um retorno surpreendente para solucionar sua crise técnica. Segundo informações do jornal espanhol Sport, o nome de Davide Ancelotti ganhou força nos bastidores do Santiago Bernabéu como o principal candidato para assumir o comando da equipe, ocupando a vaga de Xabi Alonso, que vive momentos de forte pressão devido aos resultados recentes e ao desgaste com o elenco.

A especulação coincide com a saída oficial de Davide do Botafogo, oficializada na última quarta-feira, 17. O treinador italiano deixou o clube carioca após apenas cinco meses de trabalho, motivado por divergências com a diretoria da SAF sobre a demissão de membros de sua comissão técnica, especificamente o preparador físico Luca Guerra.

Embora sua passagem pelo Brasil tenha sido curta, o filho do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, é visto na Espanha como um profissional que “ganhou casca” ao assumir um projeto como técnico principal, somando essa experiência ao seu longo currículo como braço direito de seu pai, Carlo Ancelotti.