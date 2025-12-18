Neste sábado, 20, o Colônia recebe o Union Berlin no RheinEnergieStadion, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 11h30 (de Brasília), colocando frente a frente duas equipes que buscam se consolidar na metade superior da tabela antes da pausa de inverno.

Situação das equipes na tabela

O confronto marca um embate direto no meio da classificação. O Colônia, jogando em casa, entra em campo pressionado pela má fase. Ocupando a 10ª colocação com 16 pontos (4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas), a equipe não vence há cinco rodadas.

Os mandantes precisam urgentemente dos três pontos para recuperar a confiança da torcida e evitar que a distância para o pelotão de frente aumente.

Já o Union Berlin vive uma situação ligeiramente mais confortável, ocupando a 8ª posição com 18 pontos. O time da capital chega motivado após uma vitória importante sobre o RB Leipzig na rodada anterior.

O objetivo dos visitantes é aproveitar a instabilidade do adversário para somar pontos fora de casa e se aproximar da zona de classificação para as competições europeias.

Prováveis escalações e desfalques

Ambos os treinadores lidam com ausências significativas para este duelo. Pelo lado do Colônia, o departamento médico está cheio: os defensores Luca Kilian, Timo Hübers e Dominique Heintz, além do atacante Malek El Mala, estão fora por lesão.

No Union Berlin, Robert Skov e Andrik Markgraf são baixas confirmadas, enquanto o meio-campista Janik Haberer cumpre suspensão. O atacante Oliver Burke é dúvida para a partida.

Provável escalação do Colônia (3-4-3): Marvin Schwäbe; Sebastian Sebulonsen, Eric Martel, Rav van den Berg; Jan Thielmann, Denis Huseinbašić, Tom Krauß, Alessio Castro-Montes; Luca Waldschmidt, Marius Bülter, Ragnar Ache.

Provável escalação do Union Berlin (3-4-2-1): Frederik Rønnow; Danilho Doekhi, Leopold Querfeld, Diogo Leite; Christopher Trimmel, Rani Khedira, Aljoscha Kemlein, Derrick Köhn; Woo-Yeong Jeong, Oliver Burke (ou Ilyas Ansah); Andrej Ilić.

Onde assistir e expectativa de jogo

A imprensa alemã projeta um confronto tático, com o Colônia tentando controlar a posse de bola para furar o bloqueio adversário, enquanto o Union Berlin deve apostar em uma postura agressiva nas transições rápidas. A transmissão oficial confirmada é pela Sky Sport Bundesliga.