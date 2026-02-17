Nesta quinta-feira, 19, a atmosfera promete ser elétrica no lendário Celtic Park, em Glasgow. O Celtic recebe o Stuttgart em um confronto crucial válido pelos playoffs eliminatórios da Europa League. A bola rola às 17h (de Brasília), colocando frente a frente duas escolas tradicionais do futebol europeu em busca de uma vaga nas oitavas de final.

O desafio do Celtic em casa

O time da casa entra em campo pressionado pela necessidade de um resultado positivo diante de sua torcida. Tendo se classificado na 21ª colocação da tabela geral na fase anterior, o clube escocês tem oscilado na competição. A campanha recente mostra uma equipe que, embora competitiva, enfrenta dificuldades para manter a consistência em torneios continentais.

Sob o comando do técnico Martin O’Neill, os escoceses apostam na força do “caldeirão” de Glasgow para superar a instabilidade. A estratégia passa por utilizar o fator casa para pressionar o adversário desde os minutos iniciais, buscando uma vitória fundamental para a sobrevivência e afirmação europeia do clube.

Stuttgart chega com confiança

Do outro lado, o Stuttgart vive um momento mais confortável e chega à Escócia com a moral elevada. A equipe alemã, que terminou a fase de liga na 11ª posição, vem demonstrando solidez sob a gestão do técnico Sebastian Hoeness. Recentemente, o time ingressou no G-4 da Bundesliga, o que reforça o bom momento.

Um dos trunfos dos visitantes é o atacante Ermedin Demirovic, que vive excelente fase ofensiva. A expectativa é de um jogo equilibrado, mas com o time alemão tentando explorar a eficiência de seu ataque para sair de Glasgow com a classificação ou uma vantagem significativa. A meta é consolidar a excelente temporada com uma campanha de destaque também no cenário continental.

Onde assistir

O embate decisivo terá transmissão confirmada para o Brasil. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo e com imagens através da CazéTV (YouTube), detentora dos direitos de transmissão.