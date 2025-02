Casemiro, reserva no United, abre o jogo sobre o futuro de sua carreira

O volante brasileiro Casemiro compartilhou recentemente suas impressões sobre sua atual experiência no Manchester United. Tendo assinado com o clube inglês após uma carreira notável no Real Madrid, Casemiro expressa um misto de gratidão e frustração devido à sua recente situação no time. Embora sua presença no banco de reservas nas últimas semanas tenha gerado desconforto, ele ressalta o desejo de reverter essa situação por meio do trabalho árduo.

Durante uma entrevista ao jornal espanhol As, Casemiro falou sobre o desafio de não ser uma escolha constante no time titular. Ainda assim, o jogador destaca que, apesar de suas dificuldades, não perdeu o foco em contribuir significativamente para a equipe. Sendo reconhecido por sua ética de trabalho e profissionalismo, Casemiro acredita que a dedicação contínua é o caminho para recuperar sua posição de destaque.

“Eu tenho que seguir fazendo o que já estou fazendo, sempre com muito respeito e educação. É claro que eu gostaria de jogar mais, lógico. Não conheço nenhum futebolista que não queira jogar e ajudar o time. E eu quero muito ajudar o time nesse momento. Tenho um ano e meio de contrato e gostaria de cumprir esse tempo aqui em Manchester. Eu me sinto muito cômodo aqui, assim como minha família. Eles se adaptaram bem, aprendemos a falar inglês. Sou muito agradecido a todos os torcedores que vão a Old Trafford e também ao clube. Estou feliz aqui. Feliz no banco? Claro que não. Mas isso é outra coisa…”

Casemiro, do Manchester United, recebe cartão amarelo contra o Chelsea – Paul ELLIS / AFP)

Como Casemiro enfrenta a reserva no Manchester United?

Casemiro demonstra um forte compromisso com o Manchester United, ao afirmar que pretende honrar seu contrato até junho de 2026, mesmo diante das adversidades. Ele enfatiza que o respeito pelos colegas e pela comissão técnica é fundamental em sua abordagem para recuperar espaço no time titular. Casemiro mantém uma postura otimista, reiterando sua intenção de contribuir para o sucesso do clube de todas as formas possíveis.

O meio-campista, de 32 anos, está ciente de que a competição por vagas no meio-campo é intensa, especialmente com a orientação do técnico Rúben Amorim. No entanto, ele permanece confiante de que seu esforço contínuo acabará por lhe render mais minutos em campo. Essa determinação reflete seu desejo de não apenas jogar, mas também de acrescentar valor ao clube que o acolheu calorosamente.

Quais são as expectativas de Casemiro para o futuro?

Casemiro declarou que sua decisão de permanecer no Old Trafford está fortemente vinculada ao conforto que ele e sua família encontraram em Manchester. Aprender inglês e se integrar à cultura local foram passos importantes para sua adaptação, algo que ele valoriza altamente. Além disso, sua apreciação pelo apoio dos torcedores do Manchester United reforça sua decisão de ficar no clube até o término do contrato.

Atualmente, na temporada de 2024, Casemiro participou de 25 partidas pelos Red Devils, acumulando 1.538 minutos de jogo e contribuindo com três gols. Esse desempenho sublinha seu papel vital no time, mesmo quando as oportunidades no campo são limitadas. Ele continua a trabalhar diligentemente para se afirmar como uma peça-chave na engrenagem do United.

Próximos desafios do Manchester United

Everton – 22 de fevereiro, às 9h30 (horário de Brasília ) – Partida da Premier League com transmissão pelo Disney+

– 22 de fevereiro, às 9h30 (horário de ) – Partida da com transmissão pelo Ipswich Town – 26 de fevereiro, às 16h30 (horário de Brasília) – Partida da Premier League com transmissão pelo Disney+

– 26 de fevereiro, às 16h30 (horário de Brasília) – Partida da Premier League com transmissão pelo Disney+ Fulham – 2 de março, às 13h30 (horário de Brasília) – Partida da FA Cup com transmissão pelo Disney+

Em suma, Casemiro se encontra em um período de introspecção e esforço renovado, visando superar desafios e reafirmar sua importância no Manchester United. O compromisso e dedicação do jogador são evidentes, e seu foco permanece inalterado: ajudar o time a alcançar suas metas, enquanto busca afirmar sua posição no 11 titular.