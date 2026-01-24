Neste domingo, 25 de janeiro de 2026, o estádio Francis-Le Blé será o palco do confronto entre Brest e Toulouse, válido pela 19ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola a partir das 13h (horário de Brasília) em um duelo que coloca frente a frente duas equipes que buscam consolidação na primeira metade da tabela.

Expectativas para o confronto

A partida ocorre em um momento crucial, marcando a metade do campeonato. O Brest, atuando diante de sua torcida, busca uma vitória para igualar a pontuação de rivais diretos e manter vivo o sonho de uma vaga em competições europeias, como a Conference League. Já o Toulouse, em posição mais vantajosa, vê no jogo a oportunidade de abrir distância para um concorrente e se aproximar do pelotão que briga por vagas na Europa League e Champions League. A imprensa local trata o embate como um dos mais equilibrados da rodada.

Brest busca regularidade em casa

Ocupando a 10ª colocação com 22 pontos, o time da casa atravessa uma temporada de altos e baixos. A campanha de seis vitórias, quatro empates e oito derrotas evidencia a dificuldade da equipe em manter uma sequência positiva. Nos últimos cinco jogos pela Ligue 1, o desempenho foi oscilante: vitórias importantes sobre Monaco e Metz contrastam com derrotas para Rennes e Lyon. Jogando em seus domínios, o objetivo é somar três pontos fundamentais para reduzir a diferença justamente para o adversário deste fim de semana.

Toulouse quer encostar no pelotão de frente

Do outro lado, o Toulouse chega para o confronto em uma situação ligeiramente mais confortável. Na 8ª posição com 26 pontos, a equipe visitante tem demonstrado competitividade, somando sete vitórias na liga até o momento. O retrospecto recente é animador, com triunfos sobre Nice e Angers que elevaram a moral do elenco. Uma vitória fora de casa neste domingo não apenas afastaria um rival direto, mas também colocaria o time na briga real por uma vaga nas competições continentais da próxima temporada.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar a partida, há opções confirmadas de transmissão para o Brasil. O duelo será exibido pela CazéTV (disponível no YouTube e Amazon Prime Video) e também pelo serviço de streaming Disney+.