Neste domingo, 8, o estádio Francis-Le Blé será palco de um confronto importante pela 25ª rodada do Campeonato Francês. O Brest recebe o Le Havre às 13h15 (de Brasília), em um duelo que opõe times com ambições distintas na tabela de classificação.

Brest em ascensão e invencibilidade recente

O time da casa entra em campo vivendo uma fase sólida na competição. Atualmente na 9ª colocação com 33 pontos, o Brest busca se consolidar na primeira metade da tabela e sonha com uma vaga em competições europeias. A campanha reflete equilíbrio, mas é a forma recente que chama a atenção: a equipe comandada por Éric Roy defende uma invencibilidade de cinco partidas, alternando entre vitórias importantes e empates. Jogando diante de sua torcida, o objetivo é manter o ímpeto ofensivo e somar mais três pontos.

Le Havre busca estabilidade longe de casa

Já o Le Havre chega para o duelo precisando reencontrar o caminho da regularidade. Ocupando a 13ª posição com 26 pontos, o time visitante luta para se afastar da zona de rebaixamento. Sob o comando de Didier Digard, a equipe tem oscilado nas últimas rodadas e vem de uma derrota para o PSG, que freou uma breve reação no campeonato. Pontuar fora de casa contra um adversário em boa fase será um teste crucial para as pretensões do clube de permanecer na elite.

Expectativa para o confronto

O duelo coloca à prova a consistência dos mandantes contra a necessidade de recuperação dos visitantes. Enquanto o Brest tenta fazer valer o fator casa e o bom momento psicológico, o Le Havre deve adotar uma postura cautelosa, buscando explorar os contra-ataques para surpreender. A expectativa é de um jogo disputado, onde o controle do meio-campo será fundamental para ditar o ritmo da partida.

Onde assistir

Os torcedores brasileiros poderão acompanhar todas as emoções deste confronto através da CazéTV.