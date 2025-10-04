Mönchengladbach x Freiburg: onde assistir, horário e escalações pelo Alemão

Pela 6ª rodada do Campeonato Alemão, equipes se enfrentam com objetivos distintos: luta para sair da lanterna e parte de cima da classificação

Neste domingo, 5, o Borussia Mönchengladbach recebe o Freiburg no estádio Borussia-Park, em um confronto de opostos pela 6ª rodada do Campeonato Alemão. A partida, marcada para as 14h30 (de Brasília), coloca frente a frente os donos da casa, que lutam desesperadamente para sair da lanterna, e os visitantes, que miram a parte de cima da tabela.

Duelo de opostos na Bundesliga

O Borussia Mönchengladbach chega para o confronto em uma situação crítica. Lanterna do campeonato, o time ainda não venceu na competição e vem de uma dolorosa derrota por 6 a 4 para o Eintracht Frankfurt, em um jogo que chegou a estar perdendo por 6 a 0.

A pressão sobre a equipe é imensa, e uma vitória em casa é fundamental para iniciar uma reação e tentar deixar a zona de rebaixamento. A defesa, que já sofreu 12 gols em cinco jogos, é o principal ponto de preocupação.

Do outro lado, o Freiburg vive um cenário mais estável. Posicionado no meio da tabela, o time comandado por Julian Schuster busca uma vitória para se aproximar do grupo que briga por vagas em competições europeias.

A equipe vem de uma sequência de cinco jogos de invencibilidade, somando todas as competições (três vitórias e dois empates), e confia no bom retrospecto recente contra o adversário para somar pontos fora de casa.

Prováveis escalações e desfalques

Borussia Mönchengladbach: O time da casa tem uma lista considerável de desfalques por lesão, incluindo peças importantes como Robin Hack, Tim Kleindienst e Nathan Ngoumou.

A provável escalação deve ser: Moritz Nicolas; Joe Scally, Nico Elvedi, Kevin Diks, Luca Netz; Rocco Reitz, Kevin Stöger, Yannick Engelhardt; Franck Honorat, Haris Tabakovic e Grant Leon Ranos.

Freiburg: O técnico Julian Schuster tem menos problemas, mas ainda conta com a ausência de Daniel-Kofi Kyereh, em recuperação. Lukas Kübler, que não atuou no meio de semana pela Liga Europa, deve retornar.

A equipe provável é: Noah Atubolu; Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Jordy Makengo; Patrick Osterhage, Max Eggestein; Ritsu Doan, Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste; Junior Adamu.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil pelo Canal Goat (YouTube) e pela plataforma de streaming OneFootball.