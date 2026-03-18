O Betis entra em campo nesta quinta-feira (19), às 17h (de Brasília), para enfrentar o Panathinaikos, em duelo válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa 2025/26. A partida decisiva será disputada no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, na Espanha, e promete fortes emoções na luta por uma vaga nas quartas de final do torneio continental.

O confronto coloca frente a frente duas equipes com diferentes pesos no cenário europeu. Representante do futebol espanhol, o time da casa entra com a pressão e o favoritismo. A força de sua torcida será um trunfo crucial para construir um resultado positivo logo no primeiro jogo. Por outro lado, para o gigante grego, avançar na competição representaria um grande feito. Atuando como visitante, a estratégia deve se concentrar em uma defesa sólida e na exploração de contra-ataques, buscando levar a decisão em aberto para a partida de volta, em Atenas.

Betis defende favoritismo e boa campanha

Jogando diante de sua apaixonada torcida, a equipe espanhola chega com moral. O time faz uma campanha sólida na atual edição do torneio, ocupando a quarta colocação geral na fase anterior com 17 pontos conquistados. O retrospecto de cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota evidencia a força do elenco. O objetivo agora é usar o fator casa para abrir uma vantagem confortável.

Panathinaikos busca surpreender na Espanha

Do outro lado, os gregos encaram o desafio de superar um adversário em melhor momento. Tendo avançado na 20ª posição geral com 12 pontos, fruto de três vitórias, três empates e duas derrotas, a equipe sabe que precisará de uma atuação impecável na Espanha. A missão é segurar o ímpeto ofensivo dos donos da casa e ser letal nas poucas oportunidades criadas para manter vivo o sonho da classificação.

Onde assistir ao duelo

Com a promessa de um jogo tenso e disputado, típico do mata-mata europeu, os torcedores terão diversas opções para acompanhar a partida. No Brasil, a transmissão será ampla, com exibição pela CazéTV (YouTube, Amazon Prime Video e Samsung TV Plus) e pelo serviço de streaming Disney+. Para o público internacional, o jogo também estará disponível no Paramount+ (Estados Unidos) e na Movistar Plus+ (Espanha).