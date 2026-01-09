O Campeonato Alemão segue a todo vapor neste domingo, 11. Pela 16ª rodada da competição, o poderoso Bayern de Munique recebe o Wolfsburg na Allianz Arena. A bola rola às 13h30 (de Brasília) em um confronto de opostos, colocando frente a frente o líder isolado e uma equipe que busca se afastar da zona de perigo.

Situação das equipes na Bundesliga

O Bayern de Munique entra em campo defendendo uma campanha irretocável. Líder absoluto com 41 pontos, o gigante da Baviera ainda não sabe o que é perder na atual edição da Bundesliga.

Com um registro impressionante de 13 vitórias e apenas dois empates, a equipe comandada por Vincent Kompany busca manter a invencibilidade e ampliar a vantagem na ponta da tabela, consolidando sua caminhada rumo a mais um título nacional.

Do outro lado, o Wolfsburg vive uma realidade completamente distinta. Ocupando a 14ª colocação com 15 pontos, a equipe luta para encontrar a regularidade necessária e se distanciar da zona de rebaixamento.

Vindo de uma campanha instável com 8 derrotas até o momento, os “Lobos” sabem que pontuar na Allianz Arena seria um feito heroico e fundamental para ganhar moral na sequência da temporada.

Prováveis escalações e desfalques

Para o duelo, o Bayern de Munique deve ir a campo com força máxima, mantendo a base que lidera a competição. Não há novos desfalques confirmados para o time da casa.

Provável escalação do Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane.

Já o Wolfsburg enfrenta algumas preocupações. Jogadores como Vini Souza e Mohamed Amoura são dúvidas por questões físicas. Maximilian Arnold, peça-chave no meio-campo, está pendurado com cartões amarelos, mas deve ir para o jogo.

Provável escalação do Wolfsburg: Casteels; Maehle, Lacroix, Jenz, Rogério; Svanberg, Arnold; Černý, Majer, Paredes; Wind.

Onde assistir

A partida terá ampla cobertura de transmissão para o público brasileiro. O duelo será exibido na TV fechada pelo SporTV. No ambiente digital, os torcedores podem acompanhar o jogo através da CazéTV e Canal GOAT (ambos no YouTube), além do aplicativo e site do OneFootball.