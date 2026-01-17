O que parecia ser uma tarde difícil para o líder do campeonato transformou-se em um verdadeiro massacre na Red Bull Arena. Em um jogo de dois tempos distintos, o Bayern de Munique superou um início adverso, aproveitou falhas cruciais do adversário e goleou o RB Leipzig por 5 a 1 neste sábado (17). A vitória avassaladora pela 18ª rodada do Campeonato Alemão não apenas reafirma a hegemonia bávara, mas praticamente encaminha o título, abrindo uma vantagem abissal na tabela de classificação.

Ilusão dos donos da casa e a muralha Neuer

A primeira etapa desenhou um cenário de esperança para a torcida local. O RB Leipzig, organizado e agressivo, dominou as ações iniciais, encurralando o gigante da Baviera. A pressão surtiu efeito aos 20 minutos, quando o brasileiro Rômulo aproveitou cruzamento de Raum para se antecipar à zaga e abrir o placar. O time da casa controlava o ritmo e parecia mais perto do segundo gol do que de sofrer o empate.

No entanto, para vencer o Bayern, é preciso ser perfeito, e o Leipzig parou em Manuel Neuer. O goleiro veterano foi fundamental para manter o placar mínimo, operando milagres em chutes de Diomande e, crucialmente, em uma finalização à queima-roupa de Rômulo já no segundo tempo, quando o jogo ainda estava indefinido. Essas intervenções mantiveram os visitantes vivos, aguardando o momento certo para o bote.

Erros fatais e a virada relâmpago

A narrativa do jogo mudou drasticamente após o intervalo, impulsionada por erros individuais do Leipzig e pela eficiência cirúrgica do ataque de Munique. Logo aos 4 minutos da etapa final, Baumgartner perdeu a bola na saída de jogo; Gnabry não perdoou e empatou com um chute cruzado. O gol desestabilizou os anfitriões.

A virada veio aos 22 minutos, novamente nascida de uma falha. O lateral Baku escorregou em momento decisivo, permitindo que Harry Kane, o artilheiro implacável, recebesse livre para fuzilar Gulasci e marcar seu 32º gol na temporada. O que era um jogo equilibrado transformou-se, então, em um pesadelo para o Leipzig.

O show de Olise e o ‘Baile de Munique’

Com a vantagem no placar e o adversário atordoado, o Bayern de Munique transformou a vitória em humilhação nos minutos finais, sob a batuta de Michael Olise. O francês, que entrou no segundo tempo, foi o grande nome da reta final. Aos 38, cobrou escanteio para Tah ampliar de cabeça. Dois minutos depois, serviu Pavlovic para fazer o quarto.

Para fechar a conta e decretar o “Baile de Munique”, o próprio Olise marcou o quinto gol aos 44 minutos, após bela jogada coletiva com participação de Musiala. O placar de 5 a 1 reflete a força mental e técnica do Bayern, que agora abre uma vantagem confortável na liderança, deixando o RB Leipzig com a dura missão de juntar os cacos para se manter na zona de classificação para a Champions League.