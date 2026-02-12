Neste sábado, 14, a BayArena será palco de um confronto decisivo pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. O Bayer Leverkusen recebe o St. Pauli às 11h30 (horário de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente uma equipe que almeja as competições europeias e outra que luta desesperadamente contra o rebaixamento.

Reencontro após duelo na Copa

A partida carrega um contexto de rivalidade recente. Há pouco mais de uma semana, em 3 de fevereiro, as duas equipes se enfrentaram no mesmo estádio pelas quartas de final da Copa da Alemanha (DFB-Pokal). Na ocasião, o Leverkusen impôs sua superioridade técnica e venceu de forma convincente por 3 a 0.

Para o jogo da liga, o favoritismo permanece com os mandantes, mas a necessidade de pontos do time de Hamburgo adiciona tensão ao espetáculo. A expectativa é que o St. Pauli adote uma postura defensiva para tentar neutralizar o ataque adversário, buscando surpreender nos contra-ataques.

Leverkusen busca estabilidade no topo

O time da casa entra em campo ocupando a 6ª colocação na tabela, somando 36 pontos. Com uma campanha de 11 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, o Leverkusen tenta encontrar a regularidade necessária para invadir o G4 e garantir vaga na próxima UEFA Champions League.

A forma recente da equipe, no entanto, mostra oscilação: nos últimos cinco jogos, o time alternou entre empates, vitórias e derrotas, vindo de um empate na última rodada. Jogando diante de sua torcida, a vitória é tratada como obrigação para manter vivas as aspirações continentais.

St. Pauli respira, mas segue na zona de perigo

Do outro lado, a situação é dramática, mas com um fio de esperança. O St. Pauli ocupa a 17ª posição, a penúltima da tabela, com apenas 17 pontos conquistados em 21 jogos. A campanha de 4 vitórias, 5 empates e 12 derrotas reflete as dificuldades da equipe em sua adaptação à elite.

Contudo, o time visitante chega motivado após uma vitória recente, resultado crucial para tentar iniciar uma reação e escapar da zona da degola. Pontuar fora de casa contra um dos elencos mais fortes do campeonato seria um feito enorme na luta pela permanência.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores que desejam acompanhar este embate da Bundesliga, há opções de transmissão digital. No Brasil, a partida será exibida ao vivo e de forma gratuita pela CazéTV no YouTube. Além disso, o OneFootball transmite o jogo via aplicativo e site oficial. A bola rola a partir das 11h30.