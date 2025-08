Barcelona anuncia parceria com governo do Congo; entenda

Clube catalão fecha parceria milionária com a República Democrática do Congo (RDC) para investir em esporte e cultura

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira, 30, um acordo com o governo da República Democrática do Congo (RDC) para os próximos quatro anos. De acordo com o diário Marca, o clube catalão recebera 40 milhões de euros (R$ 257 milhões na cotação atual) no total, 10 milhões de euros por temporada.

Esse suporte vem em um momento importante para o Barcelona, que vem sofrendo bastante com Fair-play financeiro. Agora, todas as equipes profissionais do Barça exibirão o emblema “RDC – Coração da África” na parte de trás das camisas de treino até a temporada de 2028.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

O país africano também se tornou um parceiro global do clube – mais especificamente um “Parceiro oficial para o empoderamento no esporte e na cultura”. Além disso, será criada a Casa da RDC no Spotify Camp Nou, uma exposição para mostrar a cultura e o esporte do país.

Essa parceria tem como estratégia promover o futebol, a cultura esportiva e a paz. “Este acordo representa um compromisso conjunto de incentivar o desenvolvimento multiesportivo dentro da RDC e, como parte dessa colaboração, o clube contribuirá para enriquecer a formação de jovens atletas do país por meio da transmissão do seu ecossistema de valores, um pilar indiscutível do modelo e do estilo Barça”, explica o comunicado divulgado pelo clube catalão.

FC Barcelona and the Government of the Democratic Republic of Congo @MinSport_Loisir partner to promote culture and innovation in sports in the African country. — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 30, 2025

Por meio da La Masia, o clube criará um programa de atividades esportivas para crianças da região, com várias modalidades, entre elas futebol, basquete, handebol, futsal e hóquei de patins. Além desses projetos, o Barça Innovation Hub vai criar programas voltados para adultos, com cursos para formar treinadores, organizar treinos por idade, usar ciência do esporte e planejar eventos esportivos em conjunto.

Essa estratégia entre Barça e RDC não é novidade para o governo congolês, que já tem acordos semelhantes com AS Monaco e Milan.