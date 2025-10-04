  • Escudo Atlético-MG
Futebol Europeu

Auxerre x Lens: onde assistir, horário e escalações pelo Francês

Auxerre joga no I Abbé-Deschamps em busca recuperação e distância do Z-4, enquanto visitantes querem se aproximar do topo

Publicado por: Minuto a Minuto em 04/10/2025 às 14:42 - Atualizado em 04/10/2025 às 15:44
Auxerre x Lens: onde assistir, horário e escalações pelo Francês
Atual 14º colocado, Auxerre tenta manutenção na Ligue 1 - Divulgação/Auxerre

Em momentos opostos na tabela, Auxerre e Lens se enfrentam neste sábado, 4 de outubro, pela 7ª rodada do Campeonato Francês. A partida acontece às 16h (de Brasília), no Stade de l’Abbé-Deschamps, e coloca frente a frente uma equipe que luta para se afastar da zona de rebaixamento e outra que busca se aproximar do topo da classificação.

Como chega o Auxerre

A situação do time da casa é delicada. Ocupando a 14ª posição com apenas 6 pontos, o Auxerre entra em campo pressionado e próximo da zona de rebaixamento. A campanha da equipe comandada por Christophe Pélissier é de duas vitórias e quatro derrotas.

Apesar da força demonstrada em casa, onde conquistou todos os seus pontos, o time vem de uma sequência negativa. Para o confronto, o Auxerre sofre com desfalques importantes por lesão, como Ange-Loic N’Gatta, Lasso Coulibaly, Sinaly Diomandé e Oussama El Azzouzi.

Como chega o Lens

Do outro lado, o Lens vive uma fase mais tranquila. Na 7ª colocação com 10 pontos, a equipe de Pierre Sage mira a parte de cima da tabela e sonha com uma vaga em competições europeias.

Com uma campanha sólida de três vitórias, um empate e duas derrotas, o time busca melhorar seu desempenho como visitante para se consolidar na briga. Os desfalques são o lesionado Deiver Machado e Grady Diangana, que cumpre suspensão.

Prováveis Escalações

Auxerre (Técnico: Christophe Pélissier): Donovan Léon; Alvin Petit Dol, Francisco Sierralta, Clément Akpa, Marvin Senaya e Gideon Mensah; Josué Casimir, Elisha Owusu, Kévin Danois e Danny Namaso; Lassine Sinayoko.

Lens (Técnico: Pierre Sage): Robin Risser; Rubén Aguilar, Malang Sarr, Samson Baidoo e Matthieu Udol; Mamadou Sangaré e Adrien Thomasson; Florian Thauvin, Odsonne Édouard e Wesley Said; Elye Wahi.

Onde assistir

A partida é um claro confronto de opostos: a necessidade de recuperação do Auxerre contra a busca pela afirmação do Lens no topo da tabela. O jogo terá transmissão exclusiva pela plataforma de streaming Ligue 1+, com a ressalva de que a exibição ao vivo pode estar sujeita a restrições de blackout dependendo da região do assinante.

