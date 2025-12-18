Neste sábado, 20, a bola rola na WWK Arena para um duelo crucial pela parte inferior da tabela do Campeonato Alemão. O Augsburg recebe o Werder Bremen às 11h30 (de Brasília), em partida válida pela 15ª rodada da competição. Ambos os times buscam somar pontos para se distanciarem da zona de perigo e ganharem fôlego na temporada.

Situação atual e expectativas para o confronto

O duelo é visto como um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Augsburg, jogando em casa, busca se afastar da zona perigosa, que está cada vez mais próxima. Uma vitória é fundamental para a equipe respirar na tabela.

Já o Werder Bremen, embora em uma posição ligeiramente mais confortável, vem de uma sequência negativa e precisa pontuar para não se complicar. A imprensa alemã trata a partida como um “jogo de seis pontos”, dada a proximidade das equipes na classificação.

Augsburg busca recuperação em casa

Ocupando a 15ª colocação com 13 pontos, o Augsburg vive uma temporada instável. A equipe perdeu quatro dos seus últimos seis jogos na Bundesliga, o que acendeu o sinal de alerta no clube.

Jogando diante de sua torcida, o time precisa urgentemente quebrar essa sequência negativa e voltar a vencer para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento ao final da rodada.

Werder Bremen tenta encerrar jejum

Do outro lado, o Werder Bremen chega para o confronto na 12ª posição, somando 16 pontos. Apesar de estar acima do adversário na tabela, o momento recente inspira cuidados: a equipe não vence há quatro partidas, acumulando tropeços que frearam sua ascensão.

Um resultado positivo fora de casa é essencial para estancar a perda de pontos e garantir uma posição mais tranquila no meio da tabela.

Prováveis escalações e desfalques

Para a partida, o Augsburg tem desfalques importantes. O zagueiro Jeffrey Gouweleeuw está fora por lesão. A provável escalação do time da casa é: Finn Dahmen; Noahkai Banks, Cédric Zesiger, Keven Schlotterbeck; Robin Fellhauer, Kristijan Jakić, Han-Noah Massengo, Dimitrios Giannoulis; Fabian Rieder, Alexis Claude-Maurice e Anton Kade.

O Werder Bremen também enfrenta problemas com lesões. A lista de ausências inclui jogadores como Mitchell Weiser, Marco Friedl, Felix Agu e Maximilian Wöber. Além disso, Karim Coulibaly cumpre suspensão. Diante dos desfalques, a equipe deve ir a campo com uma formação ajustada: Mio Backhaus; Yukinari Sugawara, Amos Pieper, Niklas Stark; Senne Lynen, Jens Stage; Cameron Puertas, Romano Schmid, Marco Grüll e Keke Topp.