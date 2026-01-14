A WWK Arena será palco de um confronto decisivo nesta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. O Augsburg recebe o Union Berlin em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 16:30 (horário de Brasília) em um duelo que coloca frente a frente duas equipes com ambições distintas na tabela de classificação.

Análise da Partida e Expectativas

O confronto é crucial para as aspirações de ambos os clubes nesta metade da temporada. Para o Augsburg, a partida representa uma verdadeira batalha contra o rebaixamento. Ocupando a 15ª posição, a primeira fora da zona de perigo, o time da casa precisa desesperadamente da vitória para se distanciar do St. Pauli e do Heidenheim. Um tropeço pode significar o ingresso na zona de rebaixamento, aumentando a pressão sobre o elenco e a comissão técnica.

Já o Union Berlin vive um momento diferente. Na 8ª posição, a equipe da capital alemã segue firme na briga por uma vaga em competições continentais. Com 21 pontos, o time está próximo do pelotão que se classifica para a Europa League e a Conference League. Vencer fora de casa contra um adversário da parte inferior da tabela é visto como essencial para um time que almeja voos mais altos.

Augsburg pressionado contra a degola

A situação do time da casa inspira cuidados. Ocupando a 15ª colocação, o Augsburg soma 14 pontos e flerta perigosamente com o Z3. A campanha até aqui reflete a instabilidade da equipe: são 4 vitórias, 2 empates e 9 derrotas.

O retrospecto recente também preocupa a torcida local. Nos últimos cinco jogos, a equipe sofreu três derrotas, conquistando apenas uma vitória e um empate. Jogando em seus domínios, o time precisa urgentemente somar três pontos para respirar na competição e evitar que a crise se instale de vez na reta final do primeiro turno.

Union Berlin busca regularidade

Do outro lado, o Union Berlin chega em uma situação mais confortável, mas ainda em busca de maior consistência. O time ocupa a 8ª posição com 21 pontos, fruto de uma campanha equilibrada com 6 vitórias, 3 empates e 6 derrotas.

A forma recente dos visitantes mostra oscilação, alternando entre triunfos importantes e tropeços. Para se consolidar na primeira metade da tabela e encostar no pelotão de frente, o Union sabe que precisa aproveitar a fragilidade defensiva do adversário.

Prováveis Escalações e Desfalques

Augsburg:

O técnico Jess Thorup lida com dúvidas e possíveis ausências no elenco, monitorando a condição física de nomes como Anton Kade, Dimitrios Giannoulis, Jeffrey Gouweleeuw e Kristijan Jakic. A provável escalação deve ser: