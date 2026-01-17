Neste domingo, 18, a bola rola na WWK Arena para o duelo entre Augsburg e Freiburg, válido pela 18ª rodada do Campeonato Alemão. O confronto, marcado para as 13h30 (de Brasília), coloca frente a frente times com objetivos opostos: os mandantes lutam para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto os visitantes almejam encostar no pelotão de frente.

Augsburg pressionado na tabela

A situação do Augsburg na Bundesliga exige atenção imediata. Ocupando a 15ª colocação com 15 pontos, a equipe está perigosamente próxima da zona de risco. A campanha até o momento reflete a instabilidade do elenco, somando 4 vitórias, 3 empates e 10 derrotas.

Jogando em seus domínios, o time precisa transformar a WWK Arena em um trunfo para somar pontos vitais e evitar que a pressão aumente nesta segunda metade da temporada. A forma recente mostra oscilações, alternando entre tropeços e resultados pontuais que mantêm a esperança da torcida.

Freiburg de olho na Europa

Do outro lado, o Freiburg vive um momento mais estável, embora desafiador. Na 8ª posição com 23 pontos, a equipe faz uma campanha equilibrada, com 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O objetivo claro é alcançar o grupo que briga por vagas em competições europeias, como a Liga Europa e a Conference League.

Apesar de vir de uma sequência de resultados mistos, o time visitante entra em campo com ligeiro favoritismo teórico, dada a sua posição superior na tabela e a maior consistência apresentada ao longo do campeonato sob o comando de Julian Schuster.

Cenário do confronto

A partida é vista como crucial para as aspirações de ambos os clubes. Para o Augsburg, enfrentar um adversário da parte de cima da tabela em casa é uma oportunidade de ganhar moral e se distanciar do playoff de rebaixamento (16º lugar) e da queda direta.

Já o Freiburg encara o jogo como fundamental para não perder contato com o G6. A expectativa é de que os visitantes tentem impor sua qualidade técnica, explorando os espaços que o Augsburg, pressionado pelo resultado, poderá ceder.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar a partida, a transmissão será ampla e acessível. O jogo será exibido gratuitamente pelo OneFootball (aplicativo e site) e pelo Canal GOAT no YouTube. Além dessas opções, serviços de streaming internacionais também cobrem o evento.