O que parecia ser mais uma tarde tranquila para o líder isolado transformou-se em um pesadelo na Allianz Arena. O Bayern de Munique, que ostentava uma invencibilidade de 27 jogos na Bundesliga, foi surpreendido e derrotado de virada pelo Augsburg por 2 a 1 neste sábado. O time da casa saiu na frente, mas viu o adversário, que luta contra o rebaixamento, crescer na segunda etapa e garantir três pontos cruciais com gols do estreante Arthur Chaves e de Massengo.
Domínio bávaro e o aviso no fim
O primeiro tempo seguiu o roteiro esperado de um confronto entre o líder e o 15º colocado. O Bayern controlou a posse de bola e rondou a área adversária, embora tenha encontrado dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Augsburg. A insistência deu resultado aos 23 minutos, quando Olise cobrou escanteio fechado e o japonês Ito subiu mais que a zaga para cabecear e abrir o placar, marcando seu primeiro gol na temporada.
Apesar da vantagem, o Bayern diminuiu o ritmo e permitiu que o Augsburg gostasse do jogo. O sinal de alerta soou alto nos acréscimos da primeira etapa. Em um contra-ataque rápido, Massengo serviu Fellhauer, que soltou uma bomba e carimbou o travessão de Urbig, mostrando que os visitantes não estavam mortos na partida.
Estreia de gala e apagão dos anfitriões
A volta do intervalo trouxe um Augsburg mais agressivo e um Bayern displicente. Aos 76 minutos, a bola parada puniu os donos da casa. Após cobrança de escanteio, o goleiro Urbig falhou ao tentar cortar o cruzamento e a bola encontrou a cabeça de Arthur Chaves. O zagueiro brasileiro, fazendo sua estreia com a camisa do Augsburg, não desperdiçou e empatou o confronto.
O gol desestabilizou completamente o time de Vincent Kompany. Apenas cinco minutos depois, aos 81, a virada se concretizou. Giannoulis fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Massengo, que apareceu livre na marca penal para chapar a bola e silenciar a torcida em Munique.
Drama final e tabu quebrado
Nos minutos finais, o Bayern se lançou desesperadamente ao ataque para tentar salvar ao menos um ponto e manter sua longa série invicta. A pressão foi intensa, mas a sorte estava ao lado dos visitantes. Já nos acréscimos, aos 49 minutos, Olise fez grande jogada individual e chutou colocado, mas a bola explodiu no travessão, decretando a primeira derrota dos bávaros na atual edição do Campeonato Alemão.
Com o resultado, o Bayern permanece com 50 pontos, mas vê sua vantagem na liderança ameaçada. Já o Augsburg respira aliviado, subindo para a 13ª posição e se distanciando da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Bayern busca recuperação contra o Hamburgo, enquanto o Augsburg recebe o St. Pauli.