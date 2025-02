Atalanta x Bologna: horário, escalações e onde assistir

Nesta terça-feira, 4 de fevereiro, Atalanta e Bologna medirão forças no estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo, no que promete ser um emocionante confronto pelas quartas de final da Copa da Itália. A Atalanta chega a esta fase após uma goleada impressionante sobre o Cesena, com um placar de 6 a 1 nas oitavas. No campeonato italiano, a equipe mantém uma sólida posição entre os primeiros colocados, mesmo enfrentando algumas dificuldades recentes.

Por sua vez, o Bologna também demonstrou um desempenho formidável ao avançar na competição, vencendo o Monza por 4 a 0. A equipe atravessa uma fase positiva, sem derrotas nos últimos sete jogos, com quatro vitórias e três empates, ocupando atualmente a sétima posição na liga nacional. Este histórico recente promete equilibrar ainda mais o confronto contra a Atalanta.

Equipe do Bologna comemora um dos gols da vitória sobre a Roma – EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Onde Assistir ao Jogo entre Atalanta e Bologna?

Os fãs de futebol poderão acompanhar o confronto entre Atalanta e Bologna através das transmissões do Prime Video e CazéTV. A partida está marcada para as 17h, proporcionando uma excelente opção de entretenimento no final da tarde para os amantes do esporte. Esta parceria de transmissões garante que o público tenha diversas opções para assistir a este duelo emocionante entre duas equipes competitivas da Itália.

Quais São as Escalações Prováveis para o Jogo?

Tanto a Atalanta quanto o Bologna enfrentam desafios com jogadores lesionados, o que pode impactar suas formações para este importante confronto. Gian Piero Gasperini, técnico da Atalanta, terá que lidar com as ausências de Scamacca, Carnesecchi, Kolasinac e Scalvini. A provável escalação da equipe inclui jogadores como Patricio, Kolasinac, Hien, Djimsiti, entre outros. Já o Bologna, sob o comando de Vincenzo Italiano, não contará com Lewis Ferguson e Riccardo Orsolini. O time deve entrar em campo com Ravaglia, Holm, Lucumi, Beukema e Lykogiannis, além de outros nomes importantes.

Qual o Retrospecto Histórico entre Atalanta e Bologna?

O histórico de confrontos entre Atalanta e Bologna revela um equilíbrio notável ao longo dos anos. Em 122 partidas disputadas entre as duas equipes, a Atalanta conquistou 43 vitórias, enquanto o Bologna saiu vitorioso em 46 ocasiões. Além disso, houve 33 empates, o que ressalta a competitividade das duas equipes ao longo da história dos confrontos diretos.

Desempenho Recente das Equipes

Observando os últimos jogos, a Atalanta vem de um empate por 1 a 1 contra o Torino no campeonato italiano, além de ter enfrentado o Barcelona na Champions League, em uma partida que terminou em 2 a 2. Nos jogos recentes, o time de Bérgamo teve uma vitória significativa por 2 a 1 sobre o Como e uma goleada por 5 a 0 contra o Sturm, também pela Champions League.

O Bologna, por sua vez, vem de uma vitória por 2 a 0 contra o Como no campeonato nacional e um empate por 1 a 1 com o Sporting Lisboa na Champions League. A equipe tem demonstrado consistência, com um desempenho estável, incluindo vitórias notáveis, como a contra o Borussia Dortmund, por 2 a 1, e sobre o Monza, por 3 a 1.