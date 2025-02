Arsenal x Manchester City: horário, escalações e onde assistir

O encontro entre Arsenal e Manchester City sempre gera grandes expectativas entre os torcedores de futebol. Na temporada 2024/25 da Premier League, o embate promete mais uma vez ser eletrizante, considerando a posição das equipes na tabela e seus desempenhos recentes.

O Arsenal, atualmente na vice-liderança, está empenhado em reduzir a diferença de pontos para o líder Liverpool. Já o Manchester City, que ocupa a quarta posição, busca consolidar-se no grupo dos quatro primeiros colocados após uma sequência de vitórias.

Mikel Arteta, Arsenal – Adrian Dennis/AFP

Onde e quando assistir ao jogo entre Arsenal e Manchester City?

A partida ocorrerá no Arsenal Stadium Tour, casa dos ‘Gunners’, no dia 2 de fevereiro, domingo, às 13h30 (horário de Brasília). Este confronto é válido pela 24ª rodada da Premier League 2024/25. Os torcedores poderão acompanhar o jogo exclusivamente pela plataforma de streaming Disney+.

Com o duelo prometendo emoções à flor da pele, a expectativa é de estádio lotado e audiências expressivas ao redor do mundo, especialmente entre os fãs dos dois gigantes ingleses.

Quais são os desfalques para o confronto?

Ambas as equipes não estarão com suas formações completas devido a baixas por lesões. O Arsenal não contará com cinco jogadores essenciais: Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Takehiro Tomiyasu, Benjamin White e David Raya. Estas ausências são significativas para o técnico Mikel Arteta, que precisará ajustar sua estratégia de jogo.

Por outro lado, o Manchester City também chega com sua cota de desfalques. Estão fora do confronto Rodri, Nathan Aké, Rúben Dias, Jérémy Doku e Oscar Bobb. O treinador Pep Guardiola terá que lidar com essas ausências enquanto prepara sua equipe para enfrentar um dos principais rivais do campeonato.

Retrospecto e expectativas para o duelo

Historicamente, o Arsenal leva vantagem sobre o Manchester City, com um total de 99 vitórias em 212 confrontos. O City triunfou em 65 ocasiões, enquanto 48 partidas terminaram empatadas. No último embate, os dois clubes empataram em um emocionante 2 a 2.

Os últimos cinco jogos de cada equipe mostram um desempenho consistente. O Arsenal manteve a invencibilidade com três vitórias e dois empates, enquanto o Manchester City soma três vitórias, uma derrota e um empate. Na Champions League, ambos avançaram com sucesso, prometendo trazer esse ímpeto para a partida da Premier League.

O que esperar desse encontro?

Dada a história e a atual performance, espera-se um confronto equilibrado e tenso, com o Arsenal tendo um ligeiro favoritismo em virtude de sua posição na tabela. No entanto, o Manchester City é notório por sua capacidade de surpreender em momentos críticos.

Com o desenrolar do campeonato e a pressão por resultados, esse jogo pode ser determinante para as ambições das duas equipes na temporada. Torcedores e analistas estão ansiosos para ver como se desenrolará esse emocionante embate entre dois dos maiores clubes da Inglaterra.

